Les deux suspects avaient tenté de forcer les portes d'une habitation.

Massivement mobilisés sur le terrain, les policiers veuillent au bon respect des mesures de confinement édictées par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Mais leurs missions ne se limitent pas à cela puisqu’ils continuent évidemment d’assurer des interventions en fonction des besoins.

Deux individus s’en seront rapidement aperçu ce week-end. Ce dimanche en effet, ceux-ci ont tenté de forcer une habitation située en plein centre-ville de Dour. Ils n’y sont pas parvenus et ont rapidement pris la suite. Avertis des faits grâce à plusieurs témoins, les policiers de la zone des Hauts-Pays ont cependant pu quadriller le quartier et leur mettre la main dessus quelques minutes plus tard.

Les deux suspects ont donc été interpellés et interrogés. In fine, une fois les devoirs d’enquête réalisées, ils ont été remis entre les mains de la justice.