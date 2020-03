Certains citoyens craignent que le bâtiment ne soit démoli par des promoteurs immobiliers.

Quel avenir pour l’ancien cinéma Eldorado, bâtiment ayant également abrité en son temps un GB, sur la place Verte de Dour ? C’est la question que se posent de nombreux habitants. Le bâtiment a été mis en vente et son devenir est pour le moins incertain. Certains promoteurs immobiliers auraient déjà manifesté leur intérêt pour le racheté, probablement en vue de le raser au profit de la construction de nouveaux logements.

C’est en tout cas le dessein privilégié par Maria-Christina Greco, citoyenne et par ailleurs militante Ecolo. "C’est ce que je crains depuis longtemps et le fait qu’il soit en vente me conforte dans l’idée qu’il sera détruit…", explique-t-elle. "Ce bâtiment a pourtant une véritable âme. C’était un lieu de rassemblement et de partage et aujourd’hui encore, il est cher au cœur de nombreux citoyens qui souhaitent qu’il puisse être transformé et abrité de nouvelles activités."

© DR



La Douroise avait par ailleurs milité en ce sens, pétition à l’appui. "J’étais allée à la rencontre des Dourois et j’ai recueilli plus de 700 signatures. Cette pétition a été remise aux autorités douroises mais elles ne semblent pas s’accorder sur la nécessité de sauvegarder ce bâtiment. J’ai donc entrepris des démarches de mon côté." Le ministre René Collin avait par exemple été interpellé afin de voir dans quelle mesure cela pouvait être envisagé.

"Il n’est pas impossible que sous le bardage se trouve encore l’ancienne structure. C’est un bâtiment qui fait réellement partie de la vie des Dourois. Je demande désormais à la commune de se manifester et d’envisager le rachat de ce bâtiment afin que des projets puissent y être développés, à destination des jeunes et des personnes âgées, dont les déplacements sont moins aisés. Le centre-ville de Dour se meurt et ce ne sont pas les projets en périphérie qui vont le redynamiser."

À ce stade, rien n’est encore fait mais le bourgmestre, Carlo Di Antonio (Dour Demain) confirme que le bâtiment fait partie d’un périmètre "site à réaménager" (SAR). "Nous ne pouvons empêcher le propriétaire de mettre le bâtiment en vente. Nous verrons à quoi cela tourne. Si une enseigne décide de s’y réinstaller, c’est tant mieux. Si en revanche, un autre projet est envisagé, il faudra obtenir des permis et donc se retourner vers la commune, qui aura son mot à dire."

Le bourgmestre rappelle encore que le bâtiment ne présente aucune valeur patrimoniale. C’est la conclusion qu’avait tiré le service patrimoine après une visite sur les lieux il y a un an et demi en présence de Carlo Di Antonio notamment. Impossible donc d’imaginer le classer, malgré l’attachement exprimé par certains citoyens.