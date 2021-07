La nouvelle tombe à pic ! Après plus d’un an de fermeture, l’étang de nage du Belvédère, situé à Dour, s’ouvrira à nouveau au public dès ce samedi 17 juillet. De quoi ravir les baigneurs qui scrutaient l’annonce, d’autant que ceux-ci devraient profiter d’une météo enfin plus chaleureuse : ce samedi, le thermomètre devrait afficher 25°C, des températures qui devraient se maintenir au moins quelques jours.

Concrètement, l’accès à l’étang de nage ne se fait que sur réservation en ligne, dès ce mercredi soir (20 heures) via un lien qui ne sera dévoilé que sur la page Facebook « Le Belvédère de Dour ». L’accès sera organisé à raison de trois créneaux de deux heures par jour, quatre jours par semaine. Chaque créneau est limité à 150 personnes, pour des raisons de sécurité évidente mais aussi pour le confort des visiteurs.

"Un étang de nage signifie que l’eau est traitée exclusivement naturellement via la faune et la flore présente (plantes, algues, roches, petits insectes,…). Cela crée un équilibre qui permet une eau 100% naturelle et surtout de s’émerveiller sur ce qui nous entoure", rappelle-t-on du côté des équipes du Belvédère, qui ont d’ailleurs profité de la fermeture du site et de la vidange du bassin pour développer de nouveaux systèmes permettant d’offrir aux nageurs une eau moins verte.

Notons encore que les règles liées au covid-19 restes d’application et que l’ambiance plage reste d’actualité. Il n’y a dès lors pas de vestiaires à la disposition des nageurs. Ceux-ci auront la possibilité de s’entrainer en couloir de 30 mètres ou de tout simplement profiter de cette liberté retrouvée. Des jeux peuvent être loués sur le site et un accès libre au parcours vita et aux deux terrains de pétanque est possible.