Avec un thermomètre qui a déjà franchi à plusieurs reprises la barre des 30 °C, bon nombre de citoyens auraient apprécié l’idée d’aller piquer une tête, surtout en plein air. Dans la région, c’est normalement possible à Dour, du côté du Belvédère.

On insistera sur le mot normalement, car en ce moment, l’étang de nage n’est pas accessible au public. Ce retard est une énième conséquence de la crise sanitaire. En effet, l’an dernier, alors que nous étions encore au plus fort de la crise, le site de nage était resté fermé et le bassin avait même été vidé. Aujourd’hui, il est à nouveau rempli mais sa température reste trop faible.

“Nous espérons pouvoir à nouveau accueillir le public dès la mi-juillet”, confirme Emilie Rioda, présidente du Belvédère. “En réalité, nous devons attendre que la température de l’eau soit à un minimum de 19 °C. La superficie est importante et la chauffer prend du temps.” Seuls les clubs sportifs devraient pouvoir retrouver le chemin de l’étang dès le 1er juillet, puisque l’utilisation de combinaisons de plongée rend les températures actuelles de l’eau plus supportables.

Les équipes du Belvédère ont pourtant tenté d’anticiper au mieux la réouverture de cette piscine naturelle. “Nous attendions des directives claires mais les protocoles nous sont parvenus tard. Nous avons fait notre possible pour nous préparer à la réouverture, notamment en apportant quelques modifications qui devraient nous permettre de ne plus avoir à changer l’eau. Elle reste totalement naturelle, mais elle devrait être un peu moins verte, ce qui améliorera encore l’expérience des nageurs.”

Ces modifications ont nécessité du temps pour les équipes, qui ont souhaité faire les choses bien, et non pas dans la précipitation. “On espère vraiment pouvoir rouvrir à la mi-juillet. Il ne sera cependant possible d’accéder à l’étang que sur réservation, puisque nous sommes limités à une capacité de 100 personnes au maximum.” Ces réservations devraient permettre d’éviter les files et les rassemblements, et donc l’énervement de nageurs impatients de se jeter à l’eau… Surtout si les conditions météo restent aussi estivales que ces derniers jours.

Pour rappel, l’étang du Belvédère est le seul étang de nage biologique de la région. Il se compose de trois bassins, à savoir un bassin de plongée de cinq mètres, un bassin de nage de 2,5 mètres et d’une pataugeoire jusqu’à 1,20 mètre. L’eau est filtrée naturellement grâce aux roches et aux plantes. Totalement réhabilité en 2017, le site de nage, les deux terrains de tennis et la tour, occupée par un espace restauration, ont déjà séduit de très nombreux citoyens et touristes ces dernières années.