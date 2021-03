De plus en plus d’endroits et d’objets se digitalisent ces dernières années. Cela va également être le cas de la bibliothèque communale de Dour qui est au cœur du projet de Learning Center de la commune. Ce projet, financé par la FEDER, entrainera la construction d'un nouveau bâtiment pour y abriter la bibliothèque communale. En parallèle, un centre de télétravail sera également créé sur base d'une dynamique multidimensionnelle alliant technologie et vision durable.

L'infrastructure principale consistera en une bibliothèque à la pointe de la technologie. Elle mettra notamment à disposition de la population des e-books, des tablettes, un système de prêt électronique ainsi que des ateliers numériques pour tout public. Ces derniers permettront, à ceux qui le souhaitent, d'apporter leur propre ordinateur portable ou d'utiliser le matériel mis à disposition par la bibliothèque.

Cette bibliothèque sera associée à un centre de télétravail visant à soutenir les candidats à l'entreprise qu'ils s'agissent d'indépendants, de TPE et PME afin qu'ils puissent développer leurs activités tout en bénéficiant d'une infrastructure pilote. Il permettra donc à des startups et à toute structure en phase de démarrage de bénéficier d'un support adéquat, générateur de projets.

L'objectif principal est de créer une structure innovante alliant efficacité énergétique et énergies renouvelables aux nouvelles technologies et de mettre à disposition de tout un chacun, un équipement de pointe et de qualité.

Ce futur Learning Center se situera rue Emile Estièvenart, en face du bâtiment du CPAS. Deux passages seront créés afin de faciliter l’accès des visiteurs. L’un rejoindra le parking de la Grand Place et l’autre le Belvédère. L’actuelle bibliothèque communale ne sera pas laissée à l’abandon puisqu’elle servira probablement, une fois les travaux finis, de bureau pour plusieurs services communaux.

La date de début des travaux n’est pas encore connue puisqu’un retour de tutelle n’est pas attendu avant la semaine prochaine. S’il est positif, les travaux pourront être planifiés et commenceront au plus vite.