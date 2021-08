La bibliothèque 2.0 et le centre de télétravail devraient ouvrir leur porte courant 2023.

C'est un projet de taille qui s'apprête à sortir de terre à Dour. La construction du Learning Center est lancée. Ces travaux font suite au chantier de démolition de l'ancien garage Citroën en 2020. Une bibliothèque ultramoderne et un centre de télétravail vont prendre le relais.

"Elle fonctionnera comme une bibliothèque normale, mais il y aura aussi un site Internet qui lui sera dédiée et à travers lequel on pourra commander des livres en papier ou des ebooks que l'on recevra directement sur son ordinateur, son smartphone ou sa tablette", explique le bourgmestre Carlo Di Antonio. "Au-delà de la bibliothèque, il y aura aussi un centre de télétravail. Nous avons été précurseurs avec ce projet qui a été mis sur pied bien avant le coronavirus. Cet espace sera en effet équipé de toutes les technologies nécessaires pour permettre de télétravailler à ceux qui n'ont pas le matériel adéquat à la maison. Ce centre sera ouvert non seulement aux travailleurs seuls, mais également aux petites et moyennes entreprises. Imaginons qu'une société douroise doit effectuer une réunion avec un client aux Etats-Unis, elle aura tout à disposition au centre de télétravail."