La mobilité et l’accès à la place de Blaugies sont bien entendu impactés par ces travaux.

Les travaux prévus sur la place de Blaugies ont débuté ce lundi. Initialement prévu du 22 mars au 30 avril, le chantier a finalement débuté aujourd’hui. C'est l’entreprise TRBA qui se chargera des travaux. Ils devraient normalement se terminer le 28 mai prochain. La mobilité au sein du village de l’entité de Dour va évidemment être impactée par le chantier.

Les travaux vont toucher toute la partie gauche de la place de Blaugies. "Cinq à dix centimètres de béton vont être retirés sur la partie gauche de la place", explique Sammy Vanhoorde, échevin des travaux de la commune de Dour. "La partie droite, située à l’opposé de l’église, reste accessible et accueillera le marché hebdomadaire."

Seuls des travaux sur la partie gauche de la place sont prévus actuellement. "La partie gauche est la plus endommagée, il était donc nettement plus urgent de rénover ce côté-là de la place", poursuit Sammy Vanhoorde. "Le budget actuel ne me permet pas de déjà prévoir une rénovation de la partie droite. Cela se fera probablement dans les prochaines années."

Les travaux vont bien évidemment impacter la mobilité sur la place de Blaugies. Le stationnement, l’arrêt et la circulation seront interdits sur la partie gauche de cette dernière, concernée par le chantier. Les accès venant de la Voie Blanche et de la rue Trieu Poulain seront quant à eux fermés. Ces dernières seront, jusqu’à la fin des travaux, mises en voie sans issue à hauteur du carrefour avec la rue Sausette. Une déviation s’effectuera par les rues de la Frontière et Sausette.

Pour les riverains, l’accès à la partie droite de la place sera possible. Il s’effectuera entre les maisons portant les numéros 44 et 46. Le stationnement sera d’ailleurs interdit à hauteur de ces habitations afin de laisser un espace de trois mètres, libérant l'accès à la place. Tous les jeudis de 6 à 14h, la circulation et le stationnement seront interdits.

A noter que des travaux à la rue Sausette débutent également aujourd’hui. Une portion d’environ 60 mètres ne sera plus accessible à la circulation et sera mise en zone de chantier. Le stationnement sera également interdit sur cette zone. Les travaux devraient prendre fin le 31 mai.