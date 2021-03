Le sauvetage du site des anciennes Cableries de Dour est en très bonne voie. Le site, qui n’était encore qu’un tas de décombres il y a dix ans, est désormais destiné à devenir un complexe commercial. Cette réhabilitation prendra vraiment tout son sens en juin où l’ouverture du nouveau complexe sera totalement effective. Il bénéficiera d’ailleurs d’un accès facile et rapide à pied depuis la rue du Roi Albert près de la Sainte Union.

Les deux enseignes, Zeeman et Action, ont ouvert le bal des ouvertures le week-end du 06 mars. D’autres magasins vont bien évidemment suivre le pas et parfaire, par la même occasion, la réussite du sauvetage du site des anciennes Cableries. La prochaine ouverture en date est prévue pour ce samedi avec l’arrivée du magasin Poils et Plumes dans l’entité douroise. Le magasin de sport, Bristol, prendra le même chemin et pourra accueillir les clients à partir du mercredi 24 mars. Wibra viendra clôturer les ouvertures du mois.

Le mois de mai ne sera pas en reste concernant les ouvertures puisque pas moins de deux commerces s’implanteront dans le nouveau complexe dourois durant le mois. Les magasins en question sont Aldi et Trafic. La date exacte d'arrivée n’est pas encore parfaitement définie mais ces ouvertures devraient être effectives avant la fin du mois.

D’autres commerces viendront s’implanter avant la fin juin. Le magasin Hubo ouvrira ses portes le 28 avril alors qu’un Carrefour arrivera à la début juin. Un Kruidvat fera également partie du complexe commercial mais sa date d’ouverture n’est pas encore connue. Enfin, une brasserie accueillera les visiteurs dès que les mesures gouvernementales le permettront.