Des déviations sont mises en place, certaines rues changent de sens de circulation.

À Dour, l’année 2020 se poursuit comme 2019 s’était terminé : en travaux. Après la réfection d’importantes voiries, la commune continue sur sa lancée. C’est ainsi que dans quelques jours, soit à partir du 16 mars, les engins de chantier débarqueront à la rue Grande. Cette première phase devrait se terminer au plus tard pour le 30 juin prochain.

"Eurovia va commencer la phase un des travaux de réaménagement et de réfection totale du premier tronçon de la rue Grande, du carrefour Delval jusqu’au carrefour formé avec la rue Mirliton", communique l’échevin en charge des travaux, Sammy Van Hoorde (Dour Demain). Des travaux qui s’avèrent bien nécessaires mais qui auront inévitablement quelques conséquences.

Du croisement avec la rue Mirliton (exclu) au carrefour de la rue Delval (inclus en partie), la circulation sera interdite. "Une pré-signalisation sera installée à l’entrée de la rue Grande, au niveau du croisement de la rue Leman. La circulation des plus de 3,5 tonnes et des bus TEC sera également interdite, excepté pour les livraisons."

D’autres voiries voisines seront-elles aussi impactées. C’est ainsi que le sens de circulation de la rue Decrucq sera inversé pour se faire du rond-point de la place de Martyrs. La circulation deds plus de 3,5 tonnes sera interdite et la vitesse limitée à 30 kilomètres/heure. Les automobilistes seront invités à être vigilant et à respecter les signalisations, d’autant plus que plusieurs déviations seront installées.

Compte tenu de la déviation déjà en place pour les travaux du Parc, une déviation sera momentanément prévue par les rues du Parc, Câbleries et Delval. La rue du Parc sera mise à sens unique pour la portion comprise entre la rue Decrucq et la rue des Câbleries. Les poids lourds et bus tec seront déviés par d’autres rues. Signalons encore que le sens de la rue des Écoles sera inversé et que la portion de la rue Delval comprise entre la rue Decrucq et la rue Grande sera mise en sens unique et limitée à 30 kilomètres/heure.

Enfin, le stationnement sera interdit dans plusieurs rues (rue Pairois et rue Henri Pochez notamment) tandis que le parking sera toujours possible pour les usagers de la banque et de la pharmacie situées dans la rue Grande. La phase deux du chantier débutera quant à elle le 1er juillet prochain pour se terminer le 31 août.

Il faudra donc s’armer de patience pour circuler à Dour ces prochains mois. Impossible cependant de mener à bien des travaux sans provoquer quelques embarras de circulation.