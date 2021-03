Le dégel aura eu raison de certaines voiries de la commune de Dour. C’est le cas des rues Pairois et du Warne qui vont subir des travaux urgents de réparation. Ils devraient commencer ce lundi 08 mars à la rue du Warne pour se terminer aux alentours du vendredi 09 avril, soit un mois de travaux. Pour la rue Pairois, deux phases sont prévues. La première se tiendra du 08 mars à 7h au 12 mars à 17h. La durée de la deuxième phase reste encore à déterminer.

Cette première phase de travaux, à la rue Pairois, ira du croisement avec la rue Deval jusqu’au carrefour de la rue Mirliton (CSC) non inclus. La circulation et le stationnement y seront interdits de 07h à 17h. En dehors de cette tranche horaire, la circulation sera possible en demi-voirie si les conditions techniques le permettent.

Une déviation sera établie pour les moins de 3T5 par les rues Grande, Mirliton et Deval. Dans cette dernière, la circulation s’effectuera dans les deux sens et la vitesse y sera limitée à 30km/h. Il sera interdit de stationner dans les rues Grande et de la Tanerie au vu du double sens de circulation. La rue des Groseillers sera quant à elle mise en impasse et en double sens pour les riverains. Le stationnement y sera autorisé sauf en début et fin de rue. Pour accéder à la rue Pairois, il faudra donc emprunter la rue Grande et tourner à droite en arrivant à la rue Mirliton.

En ce qui concerne la rue du Warne, elle sera fermée complètement durant toute la durée des travaux. Seuls les riverains pourront y accéder uniquement entre 17h et 7h ainsi que les week-ends et jours fériés. Une déviation sera établie par l’Avenue Wauters et les rues Aimeries et Alexandre Platte. Quant aux bus du TEC, ils emprunteront la déviation prévue pour les plus de 3T5 qui passe par les rues Aimeries et Saint-Louis ainsi que par la RN 549.

La patience sera donc de mise pour tous les riverains et usagers de la route désireux de se rendre dans ces deux rues.