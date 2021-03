Ils seront donnés tous les vendredis et samedis, sur rendez-vous, par une spécialiste en sono-somatothérapie et en soins sonores.

Le Centre Malice débutera une nouvelle collaboration à partir du mois d’avril. Le centre pluridisciplinaire, qui se compose actuellement d’une logopède, une consultante en massage bébé, une neuropsychologue et d’une coach en développement personnel et scolaire, accueillera désormais une spécialiste en sono-somatothérapie et en soins sonores en la personne de Sophie Davreux.

La sono-sématothérapie consiste en l’utilisation de massages et soins sonores dans le but d’apaiser et réconforter les patients. Elle permet également de soulager les douleurs et de dénouer les tensions. Cette médecine s’adresse également aux enfants qui pourront se poser et écouter leur corps afin d’identifier leurs émotions et exprimer leurs besoins.

Pour être menée à bien, toute une série de sons sont utilisés dans cette médecine particulière. Des tambours en passant par des gongs, des carillons ou encore des bois tibétains, toutes sortes de bruits et vibrations sont judicieusement choisis afin d’apaiser et de soulager au mieux les patients.

Les consultations en sono-somatothérapie commenceront au mois d’avril. Elles se dérouleront, sur réservation, tous les vendredis et samedis. Les adultes et les enfants qui veulent en savoir plus sur ce type de médecine ou tout simplement prendre rendez-vous peuvent contacter Sophie Davreux au 0493/36 19 72. Les soins se donneront au centre Malice situé au 42, rue de l’Athénée à Dour.