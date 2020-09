Si le titre de ville européenne des travaux existait, nul doute que les Dourois ne seraient pas surpris que leur commune soit lauréate. Ces dernières années en effet, ils ont dû prendre patience alors que la circulation était régulièrement perturbée par divers travaux, certes nécessaires mais pas pour autant moins contraignants.

Ce lundi, ils seront repartis pour un tour. Le Service public de Wallonie entreprendra des travaux de rénovation sur la N553, plus spécifiquement sur la rue Robert Tachenion et la rue d’Audregnies. Les équipes procéderont au rabotage, à la remise à niveau des chambres de visites et à la pose d’un nouvel hydrocarboné.

Le chantier sera scindé en plusieurs phases. La première débute ce lundi et s’étalera jusqu’au 2 octobre. Elle concerne la rue Robert Tachenion, qui sera fermée à la circulation entre le rond-point de la Taule et la rue Paul Pastur (non incluse). Les déviations s’effectueront via la rue de la Grande Veine vers la rue d’Elouges (N552) pour sortir d'Elouges et par la rue des Andrieux vers la rue du Commerce pour entrer dans Elouges.

Les carrefours entre la RN553 et les rues du Plat Pied, Marlière, Jules Cantineau et Quevauville seront fermés à la circulation. Les rues du Plat pied et Marlière seront mises en voie sans issue, fermées à la circulation excepté riverains à partir du carrefour formé par la rue d’Elouges (RN552). La rue Quevauville sera fermée à la circulation excepté riverains.

La rue du Commerce sera mise en voie sans issue à partir du carrefour formé par la rue des Andrieux. Le stationnement est interdit dans la portion de la rue des Andrieux comprise entre rue du Commerce et le carrefour rue de la Perche et rue François André. Les plus de 3.5T et les semi-remorques (sauf bus) sont déviés rue de France, les communes d’Athis, de Fayt et Chaussée Brunehaut.

La phase deux débutera le 5 octobre et se terminera le 9. La circulation sera interdire de la rue Valentin Nisol (non incluse) à la rue de l'Abbaye à Audregnies. Des déviations seront, là aussi, mises en place, via la rue du Stade, du Commerce, de la Fontaine, des Chênes puis la route de Quiévrain pour atteindre Audregnies et de nouveau la N553 pour sortir d’Elouges. Pour entrer dans Elouges, les conducteurs seront invités à prendre, à Audregnies, la route de Quiévrain, la rue des Chênes, de la Fontaine, du Commerce puis rue Robert Tachenion pour atteindre la N552.

Une déviation sera établie venant d’Audregnies par le chemin de Wihéries, route de Quiévrain, rues des Chênes, de la Fontaine et Grande Veine d’une part et vers les rues du Stade, de la Chapelle, des Andrieux d’autre part. Les rues Sainte Barbe, de Baisieux et d’Italie (cité Sainte-Odile) seront fermées à la circulation excepté riverains. La rue de l’Avaleresse sera fermée à la circulation excepté riverains à hauteur de la rue d’Audregnies. Le stationnement sera interdit dans la rue de la Fontaine, portion comprise après le n° 21 jusqu'au n° 73.