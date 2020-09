Ce mercredi, les respirateurs qui maintiennent Alyssa Goudreau en vie seront débranchés. La jeune femme, âgée de seulement 20 ans, a été retrouvée inconsciente et n’a bénéficié que trop tard d’une assistance médicale. Depuis plusieurs jours maintenant, son papa, Antonio Muratore, est coincé à Paris. Aidé de ses proches, il fait son possible pour la rejoindre au Canada, où elle a toujours résidé et travaillé.

Malheureusement, les démarches administratives rendent la situation plus dramatique qu’elle ne l’est déjà. Ce mercredi, l’assistance respiratoire devrait être stoppée. Les heures sont donc comptées pour qu’Antonio Muratore puisse lui dire dignement adieu. "Nous avions encore espoir qu’il puisse embarquer ce mardi mais cela n’a pas été le cas", regrette Benedetta Muratore, sœur d’Antonio. "De nouveaux documents nous sont désormais demandés." À savoir une preuve formelle qu’Alyssa Goudreau était citoyenne canadienne.