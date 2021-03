Après une longue absence, les marchés "saveur et terroir" font leur grand retour à Dour. Une vingtaine de producteurs de la région se sont donné rendez-vous sur la place de la ville entre 16h30 et 20h afin de proposer leurs produits aux plus gourmands. Ce premier marché "saveur et terroir" de la reprise accueillera les amateurs de produits locaux et artisanaux ce vendredi 5 mars.

Parmi les artisans locaux présents ce vendredi, l’on retrouvera notamment l’indéboulonnable boucher d’Hyon et ses "Délices d’Autrefois". Les cosmétiques des "Gourmandises pour votre bain" tout comme les tartes salées de "l’Escale gourmande" feront également le déplacement. De nouveaux exposants seront aussi présents comme la boutique "le Safran du Mont Panisel" qui proposera tout un panel de produits dérivés du safran.

Quelques mesures sanitaires seront cependant à respecter : le port du masque sera, bien évidemment, obligatoire et les distances de sécurité seront à respecter. La consommation de produits ne pourra pas se faire sur place. A noter que du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des visiteurs.

Le marché "saveur et terroir" de ce vendredi ne sera pas un évènement isolé puisqu’il se tiendra de nouveau le vendredi 19 mars. Les artisans présents pour cette deuxième édition de la reprise restent cependant à déterminer.