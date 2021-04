Bonnes nouvelles pour deux écoles communales de l’entité de Dour. Le Collège communal, qui s’est réuni ce jeudi 22 avril, a décidé de remplacer le revêtement de sol de la salle de gym de l’école communale de Moranfayt. Un permis d’urbanisme relatif à la construction d’une salle de gym pour l’école communale de Blaugies a également été introduit. Une bonne nouvelle pour l’établissement qui utilise depuis de trop nombreuses années une salle de classe en guise de salle de gym.

Vincent Loiseau, échevin de l’Enseignement de la commune de Dour, n’est pas peu fier de pouvoir enfin annoncer la bonne nouvelle aux élèves et enseignants de l’école communale de Blaugies. "Je travaille sur ce dossier depuis de nombreuses années, j’avais vraiment envie que cette école possède enfin une véritable salle de gym", explique-t-il. "Un premier plan de cette future salle de gym avait été proposé à la ligue des parents de l’école qui y ont apporté quelques changements. L’architecte en charge du dossier les a donc appliqués et a pu soumettre le dossier au fonctionnaire délégué. Un marché public sera par la suite lancé. On espère que les travaux pourront débuter dans le courant de l’année 2022."

Le revêtement de sol de la salle de gym de l’école communale Moranfayt devrait quant à lui être changé dans le courant de l’année 2021. "Ce dossier est déjà bien avancé, un marché public a d’ores et déjà été lancé afin de trouver une entreprise qui se chargera des travaux", poursuit Vincent Loiseau. "Elle sera désignée dans les prochains mois. Les travaux pourront ensuite commencer. On espère qu’ils pourront être fait pendant les vacances d’été afin de ne pas perturber les activités des élèves. Ils commenceront au plus tard au début de la prochaine année scolaire. 25.000 euros sont consacrés à ce projet."