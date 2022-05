La prochaine édition du festival familial des arts de la rue, « Les Tornades », se déroulera comme à son habitude à Wihéries. "Les Tornades" tourbillonneront sur 8 espaces scéniques dispersées aux 4 coins de la commune. "En 2020 et 2021, la pandémie liée au COVID-19 nous a contraint de reporter le festival", explique l’organisation. Cette année, elle confirme la présence de 20 rendez-vous artistiques au sein du village.

L’événement revoit le jour grâce à la collaboration entre plusieurs protagonistes dont le centre culturel et l’administration communale de Dour. Harmonisées par des spectacles de cirque, des théâtres de rue, des enchainements de danse et des animations foraines, les festivités débuteront à partir de 14h. Une vingtaine de compagnies s’allieront afin de proposer des représentations uniques qui se joueront au plus près du public.

De multiples talents artistiques dont le Cirque des Honnelles, La CIE TFM et les Bonimenteurs seront à l’affiche de l’événement. Diverses animations et ateliers seront disponibles au centre du parc (RAMDAM) tout au long de la journée. Allant des traditionnels grimages pour enfants jusqu’aux chasses aux trésors. Les activités seront pour tous les goûts. L’accès au festival est gratuit et ouvert à tous.