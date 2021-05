La commune de Dour vient de franchir un pas supplémentaire dans sa volonté de préserver l’environnement. Après avoir été désignée commune zéro déchet en 2017, cette dernière vient en effet de prendre la décision d’acquérir du matériel scolaire « zéro plastique. » Le marché public vient d’être lancé, les petites têtes blondes, les enseignants et les directions pourront donc être équipés de ce matériel « plus vert » dès la rentrée scolaire de septembre.

"C’est la suite logique des engagements que nous avions pris en devenant commune zéro déchet", explique Vincent Loiseau, échevin de l’enseignement. "À l’époque, nous avons proposé plusieurs choses, allant de la distribution de gourdes et boites à tartines à l’organisation d’ateliers divers en passant par l’amélioration du tri sélectif dans nos écoles et nos services administratifs et l’utilisation de produits d’entretien naturels."

Se débarrasser une bonne fois pour toutes du plastique dans les écoles était la prochaine étape, et elle vient donc d’être franchie. "C’est un marché de 7000 euros TVAC, ce qui reste globalement similaire aux années précédentes. Il sera demandé aux entreprises soumissionnaires de proposer du matériel de bureau plus responsable, à savoir des stylos dont le corps est en carton recyclé, des taille-crayons et des lattes en bois, des classeurs et intercalaires en carton 100% recyclé,…"

Ce matériel sera distribué aux écoliers le jour de la rentrée. "Nous sommes conscients que ce n’est peut-être qu’une goutte d’eau dans l’océan mais c’est aussi pour nous l’occasion de conscientiser nos élèves à l’importance de consommer mieux, en privilégiant le zéro déchet et le zéro plastique. C’est dès le plus jeune âge qu’il faut les pousser à acquérir de bons réflexes en matière de consommation."

Précisons que ce nouveau matériel de bureau ne sera pas destiné qu’aux enfants : enseignants et directions seront également concernés par ce changement bienvenu.