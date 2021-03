Le cyclisme s’invitera à Dour demain à l’occasion de la 53e édition du Grand Prix Samyn. Qui dit événement exceptionnel dit aussi mesures exceptionnelles notamment au niveau de la mobilité. Des arrêts de bus seront donc annulés. La circulation et le stationnement suivront, quant à eux, des règles strictes.

Le stationnement sera interdit dès 7h dans les rues situées aux abords de l’arrivée, prévue à hauteur du terrain de foot de Moranfayt. Les rues empruntées par les coureurs cyclistes subiront également cette interdiction. Elle prendra fin entre 16h et 18h selon les rues.

La vitesse maximale autorisée à partir de 7h dans la rue d’Elouges sera de 50km/h dans la portion de voirie comprise entre la rue des Canadiens et le croisement avec la rue Benoît. Une signalétique sera mise en place afin d’avertir les automobilistes. Quant à la rue de Moranfayt, la vitesse maximale autorisée sera de 30km/h.

Dans toutes les artères concernées par le passage des coureurs, la circulation ne se fera que dans le sens de la course. Les services d’ordre, de secours, de sécurité et certains bus seront les seuls autorisés à prendre ces rues dans le sens opposé. Cette directive prendra fin dès 18h30. La circulation dans la rue du Rossignol ne se fera quant à elle que dans le sens qui va de la place verte à la rue du marché.

A la fin de la course, une déviation sera mise en place le temps du démontage des installations. Cette dernière ne devrait pas durer plus d’une heure et ne concerne pas les riverains. Les rues concernées par ce démontage sont les rues de la Bienfaisance, du Longterne, du Pont à Cavains, de Bavay, de l’Avaleresse, de Moranfayt et les avenues Lambert et Hyacynthe Harmegnies.

Certaines lignes de bus seront grandement impactées par la course. C’est le cas de la ligne 2 qui ne se limitera qu’à Warquignies coopérative, soit dix arrêts supprimés. Les lignes 8 et 8/ seront déviées via la rue d’Ottignies et le chemin des croix. Plusieurs arrêts seront donc également annulés. Enfin, ceux de Moulin Mollet, Trichère, Masson, Centre Médicale, Danhier et Aimeries seront supprimés dans toutes les lignes de bus qui s’y arrêtent d’habitude.

La patience sera donc de mise demain pour les habitants de la commune douroise. Des signalétiques et le site web de la commune (www.communedour.be) sont néanmoins disponibles pour les diriger au mieux.