Même si la crise sanitaire bouscule le quotidien de notre société, pour de nombreux citoyens, c’est le moment de revenir à une vie plus locale. Avec son nouveau projet Retour aux soules, l’ASBL ARC veut remettre au goût du jour des jeux comme le crossage et le jeu de bouloir et surtout faire renaître le patrimoine. "Pour les gens, le patrimoine c’est souvent de vieux monuments", détaille Stephen Vincke, animateur et directeur de l’ASBL ARC. "Alors qu’en fait, il y a des choses qui sont plus immatérielles. Ce qui est intéressant avec les jeux anciens, c’est que le patrimoine est non seulement dans les objets que l’on utilise mais surtout dans les gestes que l’on fait."

Le but de cette initiative est de créer de la visibilité pour les jeux mais aussi de centraliser l’information et concevoir un nouveau réseau. "Nous avons aussi prévu d’organiser des championnats de crossage dans l’entité de Dour pendant l’été. Mais notre objectif précis est de faire rentrer ces jeux dans les écoles en faisant des animations."

© D.R.



Si ce nouveau projet va être développé dans les écoles du Borinage et des Hauts-Pays, Stephen et son équipe souhaitent aussi se rendre dans les maisons de repos. D’un côté, pour le public scolaire, c’est une façon de faire découvrir les origines et l’historique de ces jeux oubliés. De l’autre, le public plus âgé peut alors transmettre la maîtrise des jeux à leurs petits-enfants. "C’est alors une transmission du patrimoine gestuelle et matérielle." Pour l’ASBL se rendre dans les maisons de retraite est important. Ils peuvent dès lors collecter des témoignages, des vieilles affiches, des articles de presse et ainsi constituer une petite exposition à la suite de leurs animations.

Pour pouvoir mettre en place cette initiative, l’association avait besoin du matériel nécessaire et a donc fait appel à des artisans locaux. "Les jeux sont créés avec des outils spécifiques comme les manches de crosses, les soules, la herse,… Ces objets nécessitent un artisanat qui n’est plus à disposition aujourd’hui. Un menuisier de Dour collecte des informations auprès d’anciens pour pouvoir lui-même refaire des crosses et des boules de bouloir." Un ferronnier de la région a lui aussi rejoint l’aventure ; il crée des herses portatives.

L’objectif principal de Retour aux soules est donc de faire revivre le patrimoine local mais aussi de partager tout ce savoir et ce savoir-faire entre les plus jeunes, les seniors et également les artisans.