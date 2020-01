Une solution a finalement pu être trouvée.

C’est une scène pour le moins épouvantable qu’a récemment vécu Ludovic Pierot, un habitant de la rue de France. En pleine nuit, aux alentours de 4h30 du matin, ce jeune Dourois a découvert son habitation inondée de cinq centimètres d’eau chargée d’excréments. "Ça sortait par les toilettes, les éviers, la baignoire et la douche...", explique-t-il, photos à l’appui.

Immédiatement, Ludovic Pierot pense à un problème d’égouts. "Je voulais savoir s’il s’agissait d’un problème au niveau des égouts communaux ou des miens. J’ai donc appelé le service travaux de la commune, qui m’avait promis d’envoyer au plus vite une équipe afin de procéder à la vérification des canalisations communales." Pendant ce temps, l’eau continue à s’écouler dans l’habitation du Dourois, provoquant au passage de multiples dégâts.

"J’ai attendu et je n’ai vu personne venir. On m’a annoncé que le gestionnaire des travaux était passé et que le problème n’était pas communal. Je n’ai vu personne alors que j’étais bien présent. On m’a dit qu’on me rembourserait les 75 euros que j’avais déjà payés pour le passage des équipes. Mais lorsque je me suis présenté sur place, on m’a dit qu’il fallait attendre, que je serai remboursé mais qu’il faudrait l’accord du collège communal."

Aujourd’hui, les choses sont rentrées dans l’ordre. Mais Ludovic Pierot ne décolère pas pour autant. "Mon assurance est intervenue, des caméras ont pu être passées afin de remonter à l’origine du problème. Les égouts communaux ne sont pas en cause. Mon intervention n’avait pas pour objectif d’incriminer qui que ce soit mais de dénoncer la façon dont les choses ont été gérées. J’ai perdu une après-midi à attendre des ouvriers qui ne sont jamais venus."

Et de poursuivre : "De même, 75 euros, ce n’est pas un montant colossal mais il n’empêche que je ne suis pas responsable de la situation et que je dois malgré tout attendre de les récupérer. J’ai l’impression que la commune n’en avait pas grand-chose à faire de ma situation. Honnêtement, je ne souhaite à personne de vivre pareille situation. C’était vraiment horrible."

Le débat a finalement été clôturé sur les réseaux sociaux.