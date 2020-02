Le collège communal souhaite tenter de descendre en dessous des 60 kilos/an/personne collectés via les poubelles à puce.

Faire maigrir ses poubelles, c’est bon pour l’environnement mais aussi pour le portefeuille. À Dour, on l’a bien compris puisque depuis pratiquement dix ans, un système innovant de gestion des déchets est en place. Les riverains sont invités à trier leurs déchets via les sacs biodégradables (épluchures, fleurs fanées, coquilles d’œufs,…), les PMC (bouteilles et flacons en plastique, cartons à boisson,…), les papiers et cartons (sacs de papier, journaux,…) et, finalement, les conteneurs à puce.

Dans ceux-ci, on retrouve toutes les ordures ménagères, soit les déchets résiduels tels que les pots de yaourt, des tubes de mayonnaise, les raviers de champignons ou encore les films et sachets en plastique. Si globalement, le dispositif a fait ses preuves, il peut probablement encore évoluer et être amélioré. Le collège communal espère notamment descendre sous la barre des 60 kilos de déchets produits par an et par personne, actuellement admis pour les poubelles à puce.

"Il y a de très bons élèves et de très mauvais. Nous souhaitons donc renforcer la communication vers les citoyens qui ont une consommation anormalement haute afin de les guider et de leur permettre de réaliser des économies", explique Carlo Di Antonio (Dour Demain), bourgmestre. Tout au long de cette année 2020, la communication sera renforcée sur les réseaux sociaux (via la page Objectif 60 : Dour ! notamment) mais également via d’autres supports.

Des parrainages pourraient également voir le jour afin d’encourager les échanges de bon procédé, par exemple entre voisins. "Le système a 10 ans et nous souhaitons porter dessus une réflexion globale. Serait-il nécessaire d'accroître le différentiel entre la taxe forfaitaire (fixe) et la taxe pesée (variable, actuellement 0,30€/kilo) afin de récompenser les bons trieurs ? C’est quelque chose qu’il faut peut-être envisager."

À ce stade, aucune décision n’est prise. "Nous voulons impliquer la population dans ces décisions. Nous allons donc évaluer le système en sollicitant son avis et ses remarques. Ce sera aussi pour nous l’occasion de refaire le point sur la tarification : certains citoyens produisent très peu de déchets et s’étonnent de devoir payer malgré tout. Il faut rappeler que la taxe forfaitaire ne finance pas uniquement le ramassage des poubelles à puce mais aussi les autres collectes et le recyparc."

Le collège entend encore encourager le recours à des procédés naturels comme le compostage et tendre autant que possible vers le zéro déchet (et donc les achats en vrac). "Il y a encore beaucoup de choses à faire et de bons conseils qui peuvent être échangés d’un point de vue très pratico-pratique. À titre d’exemple, on constate que les litières pour chat sont souvent responsables d’un surpoids au niveau des déchets. Il faut donc pouvoir les trier correctement, selon qu’elles soient minérales ou organiques."

La commune se donne un an pour réfléchir et adapter son règlement, ce qui coïncidera avec l’arrivée des nouveaux sacs bleus, dans lesquels davantage de matières pourront être glissées. On estime que huit kilos d’emballages en plastique supplémentaires seront triés par consommateur et par an : ce sont donc huit kilos d’ordure ménagère en moins à mettre avec les déchets résiduels.