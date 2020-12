On a probablement évité le drame, ce samedi. En début d’après-midi, un incendie s’est déclaré dans un logement social situé rue Moranfayt, à Dour. La famille – un couple avec six enfants dont plusieurs en bas âge – est heureusement parvenue à évacuer les lieux saine et sauve. Par précaution et compte tenu des fumées inhalées, les parents et plusieurs enfants ont été emmenés vers l’hôpital.

© D.R.

La maison est malheureusement inhabitable. Selon les premières constatations, c’est un enfant de la famille, âgé de quatre ou cinq ans, qui se serait dérobé à la surveillance de ses parents pour jouer avec un briquet dans sa chambre, déclenchant l’incendie. Le premier échevin de Dour, Pierre Carton, s’est immédiatement rendu sur place.

"Je tiens vraiment à saluer l’intervention rapide et efficace des services de secours, de même que la solidarité des voisins pour venir en aide à cette famille", souligne-t-il. "Dans l’urgence, des solutions ont été proposées pour reloger les victimes mais pour ce week-end, le choix a été fait de laisser les enfants dans la famille et chez des amis. Les services de la commune, du Logis Dourois et du CPAS travaillent désormais de concert afin qu’une solution plus confortable soit dégagée aussi vite que possible."