Ce mardi 8 mars, la police des Hauts-Pays procédait à une perquisition chez un particulier. Au terme de celle-ci, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un individu suspecté de vente de produits stupéfiants et à l'origine d'une culture de plants de cannabis.

L'affaire remonte plus exactement en juin 2020 lorsque le Service Enquêtes et Recherches de la police des Hauts-Pays a découvert les vestiges d'une culture de cannabis. Une enquête a donc été ouverte et a permis d'identifier un individu suspecté d'être l'instigateur de cette plantation. Lors de la perquisition menée ce 8 mars, c'est deux nouvelles cultures qui ont été découvertes par les policiers.

Une cinquantaine de plants et près d'un kilo et demi de marijuana ont ainsi été saisis. Une somme de 5.000€, un véhicule, quelques objets de valeur et du matériel informatique et téléphonique appartenant au suspect ont également été saisis.

L’individu, issu de la région du centre, a été privé de liberté et présenté devant un magistrat instructeur de Tournai qui l'a inculpé pour vente de produits stupéfiants et culture de plants de cannabis.