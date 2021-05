Depuis quelques années déjà, le groupe Aldi cherchait à s’implanter sur l’entité de Dour. C’est désormais chose faite ! Ce mercredi, l’enseigne ouvrira ses portes le long de la rue de la Corderie, au sein du complexe commercial. Un peu plus de deux ans de travaux ont été nécessaires pour faire sortir de terre ce nouveau commerce, qui s’étend sur près de 1250 m². Sept nouveaux collaborateurs ont été engagés pour l’occasion.

Pour permettre la concrétisation de ce projet, le promoteur avait acquis plus de 40 000 m² de terrain. "En plus d’un nouveau magasin Aldi, le projet compte plusieurs magasins et logements", confie-t-on du côté de la chaine. Au total, 370 emplacements de parkings sont à disposition des clients. "Lors de la construction du magasin, en collaboration avec le promoteur, Aldi a porté une attention particulière à la durabilité."

Ainsi, le magasin est totalement équipé d’éclairage LED et le toit accueille 590 panneaux solaires, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 47 ménages. "Le nouveau magasin s’inscrit dans le cadre de la modernisation du parc de magasin Aldi. Les clients pourront faire leurs courses plus facilement et confortablement. La surface commerciale permet des couloirs larges et l’agencement des rayons suit le rythme quotidien du client, qui débutera au rayon boulangerie et petit-déjeuner pour se rendre ensuite au marché frais, aux boissons,…"

Côté produit, les clients retrouveront des produits frais « de haute qualité » avec une possibilité de consommer en vrac, mais aussi "davantage de produits convenience" tels que les salades préparées, les jus de fruits frais et autres plats et boissons préparés. "Nous proposerons aussi une belle gamme de viande fraiche, presque à 100% d’origine belge, enrichie d’une quinzaine de référence de viandes pour lancer la saisie des barbecues."

Les marques propres seront quant à elles toujours complétées par les marques nationales les plus populaires. Pour rappel, le complexe commercial des anciennes câbleries accueille les enseignes Zeeman et Action, ouvertes début mars, Poils et Plumes, Bristol, Aldi et Trafic ou encore Hubo. Les magasins Carrefour et Kruidvat devraient quant à eux ouvrir prochainement.