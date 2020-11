Le lifting du quartier d'Elouges se profile à Dour et va pouvoir compter sur un coup de pouce de la Région wallonne. En effet, sur proposition du nouveau ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, le gouvernement wallon a débloqué un budget de 7,3 millions d'euros destiné à appuyer 11 projets de rénovation urbaine dans le sud du pays.

Celui du quartier d'Elouges en fait partie. La commune de Dour va ainsi bénéficier d'un subside de 330.000 euros. Le renouveau du quartier se traduit au travers de cinq grands projets: la restructuration de la rue de Là-Haut, la restructuration de la rue du Commerce/rue de la Fontaine, la restructuration de la rue Courteville/rue de la Paix, la valorisation des cheminements doux et enfin, l'acquisition et la rénovation d'immeubles et terrains.

"La rénovation urbaine permet d’enclencher une mécanique de redynamisation urbaine indispensable à la Wallonie", commente le ministre Collignon. "Les centres urbains ont un rôle essentiel à jouer et sont les moteurs du développement et de la transition écologique, sociale et économique de la Wallonie. Rénover et revitaliser les centres urbains en Wallonie implique la participation citoyenne. La Wallonie veut encourager les dynamiques locales de participation citoyenne et favoriser la cohésion sociale, la rencontre des citoyens, la diversité et le vivre ensemble dans des espaces publics conviviaux, salubres et garantissant la sécurité de tous. Cette nouvelle qualité de vie participe grandement à l’attractivité et à la dynamique de développement des Villes et des zones urbaines."