Ces dernières années, les boites à livres ont fleuri un peu partout dans le pays. Il faut écrire que le dispositif se veut séduisant et ludique. Sur base de ce concept, Maria Greco, citoyenne douroise engagée, a lancé l’idée d’une boite à collations et à fournitures scolaires. Cette dernière serait installée aux abords de chaque établissement scolaire et ainsi mises à la disposition des enfants pour elle serait une aide bienvenue.

"C’est en discutant avec une amie de ce qu’il se passait dans notre société, de ces enfants précarisés, d’enseignants démunis face à la problématique que l’idée a germé dans mon esprit", explique la Douroise. "De plus en plus d’enfants viennent à l’école sans fourniture ou sans collations car les parents n’ont plus les moyens de répondre à ces besoins. Ce qui peut engendrer des sentiments de honte, d’anxiété, de repli sur soi,…"

Et le contexte économique n’est pas des plus encourageant… "Je crains malheureusement qu’avec la crise économique, la situation empire. J’en ai discuté avec mon cousin, ferronnier, qui a eu l’envie de s’associer au projet. Il va imaginer un premier prototype. À ce stade, nous n’avons rien de très concret. J’imagine simplement cette boite en métal, avec une entrée suffisamment large pour qu’une main puisse être glissée et que des denrées non-périssables ou quelques fournitures scolaires puissent y être déposées."

Pour limiter les risques de dégradation et de vandalisme, ces boites seraient à placer sous la surveillance d’un référant. "Pourquoi pas les directions d’établissements ? Surtout si les boites peuvent être encastrées pour être mieux protégées. Je les imagine en tout cas accessible à tout le monde et donc visibles tant pour les piétons que les automobilistes." À ce stade, l’idée n’a qu’été lancée sur les réseaux sociaux.

Mais elle semble susciter l’adhésion. Maria Greco espère de ce fait que le concept pourrait attirer l’attention des élus locaux et ainsi peut-être voir le jour.