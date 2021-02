Rester informé de ce qu’il se passe dans le pays ou dans sa commune n’a jamais été aussi important qu’en cette période de coronavirus. Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour, l’a bien compris et a lancé cette semaine sa première "lettre d’information" à destination des habitants de l’entité douroise.

"Cette première publication parle du timing et des modalités de vaccination dans la commune", explique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Notre commune ne dispose pas de centre de vaccination malgré les multiples demandes. Cette publication vise donc également à informer les citoyens qu’un service permettant de se déplacer jusqu’aux centres de vaccination va être mis à disposition de ceux qui le souhaitent.".

En plus d’informer les habitants de la commune sur ce qu’il s’y passe et ce qui est mis en place, Carlo Di Antonio invite les citoyens à venir le rencontrer, le samedi matin, à l’hôtel de ville situé sur la Grand Place de Dour. Pour plus d’instantanéité, il met également à disposition son adresse mail et son numéro de téléphone sur lesquels il sera disponible pour répondre à toutes les questions des citoyens aussi bien celles sur les modalités de vaccin que celles concernant l’administration.

Les "lettres d’information" du bourgmestre devraient être envoyées environ 12 fois par an aux habitants ayant marqué leur intérêt via l’adresse e-mail suivante : carlo@diantonio.be. "Déjà plus de 2000 habitants ont reçu cette première lettre d’information", indique Carlo Di Antonio. "Cela représente plus ou moins un tiers de la population douroise. Les citoyens ne l’ayant pas encore demandée peuvent toujours le faire par mail.". Ces newsletters viennent s’ajouter aux autres services d’information déjà disponibles dans la commune.