Face à son assiette, le consommateur est de plus en plus exigeant – ou plutôt conscientisé. Face à ce constat, les alternatives aux grandes surfaces se sont multipliées, ces dernières années. Du côté de Dour, les citoyens pourront compter sur À l’Origine, une coopérative qui propose des produits issus de productions biologiques et/ou équitables et raisonnées, et qui prône un mode de vie éco-responsable.

Dans un premier temps, c’est en ligne que les consommateurs pourront remplir leurs paniers. "Ils passeront commande en ligne et pourront venir réceptionner leur commande dans un point d’enlèvement situé dans l’entité douroise", confirme Mélissa, à l’initiative de ce projet. "Dans les prochains mois, nous devrions cependant être en mesure de proposer aussi une épicerie physique." D’ici quelques jours, les premières commandes pourront être passées.

"Se lancer nécessite pas mal de temps parce que nous sélectionnions les meilleurs producteurs/fabricants. Nos produits sont issus dans la mesure du possible de cultures biologiques et, si ce n’est pas possible, de cultures raisonnées. Nous tentons aussi de miser sur les produits locaux et lorsque ce n’est pas produit par ici, nous allons directement à la source. Nous voulons vraiment proposer à nos clients un circuit court, que l’épicerie soit la seule intermédiaire entre le producteur et le consommateur."

Le tout en toute transparence. "Nos clients auront toujours accès à toutes les informations autour des produits qu’ils achètent, notamment sur leur provenance." Par ailleurs, et dans un souci de cohérence, Mélissa souhaite au maximum encourager la consommation de produits en vrac. "Qu’il s’agisse d’aliments, de produits de soin ou de produits ménagers, il y a moyen de supprimer de nombreux emballages plastiques et de s’inscrire dans une démarche zéro déchet."

Certaines collaborations doivent encore être officiellement nouées, notamment en matière de produits ménagers, mais À l’Origine est d’ores et déjà en mesure de proposer des fruits et légumes de saison, des œufs de poules belges Braekel, du miel, des aromates, des jus de fruits, des pommes de terre, des savons solides en provenance directe de Marseille, des pains bio, des produits laitiers, des thés et du café.

Les produits et fabricants intéressés de rejoindre l’aventure peuvent évidemment toujours se manifester auprès de la gérante, impatience de se lancer dans cette expérience éco-responsable.