Circuler dans Dour devrait être plus facile à l’avenir. En plus des nombreux travaux de restauration de la voirie réalisés ces derniers mois, une nouvelle route ainsi qu’une piste cyclo-piétonne viennent d’être créées en ce sens. Cela clôture par la même occasion l'un des chantiers importants de la commune.

Cette nouvelle route permettra un contournement plus rapide et plus simple de la ville. "Elle permettra de relier la rue de Boussu au zoning ainsi qu’au chemin de Thulin", explique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Une branche permettra également d’assurer la liaison avec la rue Camille Moury et le chemin des fours. Elle longera ainsi les installations de Dour Sports."

Bien qu’elle soit déjà opérationnelle, cette nouvelle route devra encore subir quelques travaux au cours des prochains mois. L’installation de l'éclairage et des plantations doivent effectivement encore être réalisées avant de clôturer définitivement le chantier.

D’autres travaux et aménagements de la voirie douroise auront encore lieu afin de faciliter la mobilité au sein de la commune. Le passage dangereux de la rue d’Offignies fait notamment partie de ces futurs projets. "Ce passage dangereux fera l’objet d’une fiche qui sera étudiée par l’auteur de projet. Il y aura également des propositions, provenant de professionnels, sur la manière dont le problème pourra être réglé", conclut Carlo Di Antonio.