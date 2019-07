Les pompiers sont sur place.

C’est une scène heureusement peu habituelle à laquelle assistent ce dimanche matin quelques personnes. Les pompiers et la police ont été contactés afin d’intervenir du côté du chemin d’Audregnies, non loin du site propre du festival de Dour, pour secourir une personne coincée à plus de 35 mètres de haut, sur une grue.

L’intervention, délicate, est toujours en cours. Il semble que la victime ne soit pas en mesure de redescendre seule. Des moyens devraient être déployés pour l’y aider mais à l’heure d’écrire ces lignes, des renforts et des équipes spécialisées dans ce type d’intervention étaient attendus.