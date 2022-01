La rue Grande fait régulièrement parler d’elle à Dour et pour cause, le manque de place dans la rue provoque des embarras de circulation lorsque des camions de livraison viennent réapprovisionner les magasins. Majorité et opposition se sont souvent montrés en désaccord lorsqu’il fallait tenter de trouver des solutions. Alors que les membres de cette dernière préconisaient l’enlèvement de poteaux pour permettre un passage plus facile et diminuer le sentiment d’enfermement, la majorité souhaitait acheter l’ancienne pharmacie afin de bénéficier des 8-9 places de parking qui y sont présentes.

Bien que l’acquisition soit toujours en cours, le parking est déjà accessible aux habitants souhaitant s’y parquer. D’autres places sont en cours d’aménagement aux abords de la rue Grande afin de les suppléer. "Des travaux sont en cours autour du parc. Une fois terminés, ils permettront la mise en place de vingt places de parking supplémentaires", indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Six places sont également en cours d’aménagement dans une rue voisine de quoi répondre à la demande en stationnement."

Pour rappel, le lot parking et bâtiment de l’ancienne pharmacie revenait à 195 000 euros. La pharmacie peut cependant se vendre à 160 000 euros, permettant ainsi à la commune de récupérer quelques places de parking à moindre coût. "L’acquisition est toujours en cours. Certaines équipes du CPAS sont toujours présentes au sein des locaux", poursuit Carlo Di Antonio.

Une trentaine de place pourraient donc bientôt voir le jour. Reste à savoir ce que vont devenir les poteaux de la rue Grande qui provoquent chez beaucoup un sentiment d’enfermement et compliquent l’intervention des secours. Carlo Di Antonio avait invité les membres du conseil communal à lui soumettre les tronçons propices à l’enlèvement des poteaux. Il ne reste plus qu’à voir ce qu’il sera décidé.