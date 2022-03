La mobilisation en faveur de l’Ukraine prend de plus en plus d’ampleur en Belgique. Alors que l’ensemble des communes de Mons-Borinage et des Hauts-Pays proposent à leurs habitants d’accueillir des réfugiés chez eux, les collectes de dons et de médicaments se multiplient également. Le 13 mars prochain, Dour sera plus que jamais jaune et bleu pour sa journée ukrainienne qui se déroulera au centre culturel de l’entité.

Impliqué dès le début de la guerre pour tenter d’aider les réfugiés ukrainiens, la commune de Dour a décidé de consacré sa journée de dimanche à l’Ukraine. Elle proposera concerts et spectacles caritatifs dans le but de récolter de l’argent en faveur des Ukrainiens. "L’entité de Dour se mobilise afin de venir en aide aux enfants et familles touchés par cette horrible guerre", indique le centre culturel de Dour. "Nous organisons en ce sens une journée caritative qui permettra de récolter des fonds pour leur venir en aide."

Un spectacle d’enfants disant non à la guerre sera proposé en entame de la journée. S’en suivra un récital interprété par la Roulotte Théâtrale accompagnée d’un chanteur et musicien ukrainien. Deux concerts viendront compléter ce programme de solidarité. Celui du Dourois Jeremy Delaunoy dans un premier temps et celui de musiciens ukrainiens dans un second.

La journée commencera à 14 h. Des dégustations de plats ukrainiens et des grimages pour enfants seront organisés toute la journée. Les réservations peuvent être faites auprès de Dour Entraide au 0478/672.294 ou par mail à l’adresse dourentraide@gmail.com. Les participants auront le libre choix du prix d’entrée qu’ils donneront pour la bonne cause.