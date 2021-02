La rentrée scolaire se fera-t-elle en code rouge, sous les mêmes strictes conditions que jusqu’à présent ? Bien inspiré qui pourrait aujourd’hui répondre avec certitude à la question. En effet, lors du dernier conseil national de sécurité (CNS), le sort réservé à l’enseignement n’a en aucun cas été abordé. Si bien qu’à quelques jours des congés de carnaval, enseignants, élèves et parents restent dans le brouillard.

Autant écrire que pour certains, le ras-le-bol est total. Échevin de l’enseignement à Dour mais également directeur du centre scolaire Don Bosco de Quiévrain, Vincent Loiseau fait partie de ceux-là. "Les vacances débuteront ce vendredi à 16 heures et à ce jour, nous n’avons encore reçu aucune information, pas la moindre circulaire nous permettant d’organiser le déroulement de la rentrée à l’issue des congés", regrette le Dourois.

"Il est usant de devoir sans cesse réagir dans l’urgence ! Certains assouplissements seront-ils autorisés au sein des établissements ? Au niveau des repas, ou même des cours de gymnastique et éducation physique ? Dans mon établissement, des étudiants doivent effectuer des stages, en coiffure par exemple ; pourront-ils le faire ? Si la réponse est oui, ce n’est pas en un claquement de doigt que cela sera possible !"

Las d’être laissés dans l’ignorance la plus totale alors qu’ils sont sur le terrain et donc en contact direct avec les élèves et leurs parents, les enseignants sont à bout. "La situation nécessite une communication claire. Personne ne peut continuer à avancer à l’aveugle : ni nous, ni les parents, ni nos étudiants qui se retrouvent en difficulté et qui ont besoin d’avoir des perspectives, des dates butoir."

D’autant plus qu’à ce jour, le code rouge impose que les cours à distance soient la norme. "Ce mardi, nous voyons pour la dernière fois nos élèves du deuxième degré avant leur départ en congé. Comment sommes-nous censés communiquer avec eux en cas de besoin ? Les courriers, les e-mails ne suffisent pas toujours et ne doivent pas devenir la norme en matière de communication officielle. Nous avons l’impression, en voyant que le CNS n’aborde que rarement notre cas, de ne pas exercer une profession importante."

La probabilité de devoir "bricoler" et s’adapter en cours de route grandit pourtant de jour en jour… Au grand damne de ceux qui, chaque jour, tente tant bien que mal d’assurer l’éducation de la jeunesse.