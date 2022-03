Pratiquement une semaine après le drame de Strépy-Bracquegnies, qui a coûté la vie à six personnes fauchées en plein ramassage du carnaval, la tristesse et l’incompréhension dominent toujours les familles et les proches des victimes. C’est pour venir en aide à celles et ceux qui en ressentiraient le besoin que Virginie Genbauffe a décidé de leur ouvrir gratuitement son salon de bien-être, Dana, et de proposer ses services, à savoir une écoute ou un moment de relaxation.

Coach de vie spécialisée dans la gestion des émotions et du stress, Virginie Genbauffe ne souhaitait pas rester les bras croisés face à la détresse des proches. "J’ai moi-même perdu subitement un membre de ma famille lors d’un accident de la route. Je sais par quoi l’on passe lorsqu’il s’agit de faire son deuil", explique cette dernière. "Il n’est pas possible, à ce stade, de déjà être dans l’acceptation. Il s'agit d’un drame et le traumatisme peut être réel."