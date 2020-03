La société qui a décroché le marché est athoise. Pourtant, les ouvriers sont Polonais.

Les travaux de rénovation énergétique des 97 logements de la rue Courte Voie, à Saint-Ghislain, se poursuivent. Tout en suscitant quelques interrogations. En effet, chaque jour, ce ne sont pas des véhicules immatriculés en Belgique qui débarquent et stationnent sur le site mais bien des véhicules immatriculés en Pologne. De quoi mettre en lumière un phénomène de dumping social.

Le marché a pourtant bel et bien été attribué à une société belge, à savoir une entreprise générale de construction athoise. Mais cette dernière sous-traite à d’autres sociétés. N’ayant visiblement pas trouvé son bonheur en Belgique, c’est vers les pays de l’Est qu’elle s’est tournée. Si la démarche n’est juridiquement pas illégale, sur le plan éthique, elle soulève la polémique.

© DR



En effet, le détachement de travailleurs étrangers en Belgique est autorisé. Revers de la médaille, certaines entreprises usent et abusent de ce principe et évincent purement et simplement du marché les travailleurs et indépendants belges qui n’ont pas voix au chapitre. Dans certains cas, et c’est en grande partie pour cette raison qu’ils sont sollicités, les travailleurs détachés sont moins bien payés, prestent plus d’heures et, parfois, travaillent dans des conditions peu dignes.

Du côté de Logis Saint-Ghislainois, la présence de ces ouvriers d’origine polonaise est connue et confirmée. Mais on ne s’y oppose pas pour autant. "Avant toute intervention de sous-traitant sur les chantiers que nous gérons en tant que pouvoir adjudicateur, les clauses administratives du cahier des charges nous permettent de réclamer à l’entrepreneur une déclaration garantissant le respect des législations en vigueur", explique Sophie Deligny, directrice gérante du Logis. "La présence de travailleurs étrangers sur un chantier n’est pas interdite, pour peu qu’ils soient enregistrés et respectent la législation sociale."

Ce qui est le cas sur ce chantier, comme sur celui de la Cité des Aubépines, également attribué à la société athoise. "Il y a très peu voire pas du tout d’ouvriers de la société athoise sur les chantiers entamés par le Logis, il s’agit majoritairement de sous-traitance. Ce n’est pas interdit et nous ne sommes pas en mesure d’imposer à la société de mettre sur chantier son propre personnel. Pour de tels marchés publics, une agréation est souvent nécessaire. Tous les entrepreneurs n’en disposent pas, il faut donc composer avec cette réalité."

Chaque jeudi dans le cadre d’une réunion de chantier, le pouvoir adjudicateur (ici le Logis) a la possibilité d’exiger de savoir qui et combien de personnes sont présentes sur le site et de procéder à une vérification. "Nous n’avons jusqu’ici jamais eu de problème, le scanning opéré par l’entrepreneur correspond à la réalité." En théorie, aucun problème ne se pose donc. Reste que d’un point de vue éthique, le dumping social reste un véritable fléau.