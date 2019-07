Cinq éboueurs ont été blessés en un mois à cause d'objets coupants dans les poubelles.

Le mois de juin aura été particulièrement noir pour les éboueurs d'Hygea qui ont dénombré cinq accidents sur cette période. Le chiffre est d'autant plus interpellant qu'en moyenne, l'intercommunale dénombre six accidents de ce type par an. En cause, des débris de verre et autres objets coupants présents dans les sacs poubelles.

Ces blessures ne sont pas anodines, elles ont entraîné des interruptions du temps de travail. À la suite de cette augmentation soudaine de nombre d'accidents, l'intercommunale tire donc la sonnette d'alarme et souhaite rappeler les règles qui s'imposent lorsqu'on doit se débarrasser d'objets coupants ou piquants.

"Tous les déchets susceptibles d’être coupants ou piquants doivent être bien emballés au préalable dans plusieurs couches de papier journal pour éviter qu’ils ne transpercent les sacs-poubelle", rappelle l'intercommunale. "Les citoyens qui ne respectent pas cette consigne risquent de se blesser en déposant leur sac à la collecte et font par ailleurs courir un risque important à ceux qui en soulèvent des centaines tous les jours. Il est important de garder en tête que ce sont des hommes qui collectent les déchets, pas des machines."

Rappelons par ailleurs que certains déchets ne peuvent pas être placés dans les sacs d'ordures ménagères. C'est le cas des seringues qui doivent être placées dans un récipient fermé et hermétique et peuvent ensuite être apportées au recyparc dans l’espace réservé aux déchets spéciaux des ménages. C'est également le cas des flacons et bouteilles en verre qui trouveront leur place dans les bulles. Enfin, les verres plats, les verres vitrocéramiques (encombrants non-incinérables) et les ampoules électriques (déchets d’équipements électriques et électroniques) doivent être amenés au recyparc.

En cas de doute, toutes les règles de tri sont disponibles sur le site Internet d'Hygea.