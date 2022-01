Bonne nouvelle pour les habitants de Quiévrain et des Hauts-Pays, le centre médical Relay, situé à la rue de Mons 133, vient d’ouvrir un service dédié aux tests PCR. La demande en testing devenait bien trop importante pour Melki Bel Abed, responsable du centre médical, qui a décidé d’agir. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 10 h 30 sur rendez-vous.

Au fil des semaines, la demande en testing se faisait de plus en plus grande auprès de Melki Bel Abed qui a décidé de mettre une équipe d’infirmier à disposition des citoyens désireux d’effectuer un test PCR. "Nous avons été énormément sollicités ces dernières semaines par des demandes en test PCR toujours plus importantes", explique Melki Bel Abed, responsable du centre médical Relay. "Dès ce lundi, ce service est mis en place sur rendez-vous. Une équipe médicale de cinq personnes se chargera ainsi d’effectuer les tests PCR. Les résultats seront ensuite envoyés au médecin généraliste sous 24 heures."

Plusieurs solutions s’offrent aux citoyens souhaitant se faire tester. D’une part, le centre médical Relay est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 10 h 30. Des rendez-vous peuvent donc être pris dans ces créneaux horaires. Il est également possible de se faire tester à domicile du lundi au dimanche.

Afin d’éviter les contacts, les personnes se rendant au centre médical sont invités à patienter dans leur véhicule. Ils seront ensuite appelés un par un pour se faire tester. Les personnes à mobilité réduite n’auront même pas besoin de quitter leur véhicule pour effectuer leur test. Un infirmier se rendra directement auprès d’eux pour le faire.

Ce nouveau service du centre médical Relay tombe donc à pic compte tenu du peu d’établissement de testing présents dans la région. Les rendez-vous peuvent d’ores et déjà être pris au 065/47.20.00. Le centre se situe à la rue de Mons 133 à Quiévrain.