Il faudra s’armer de patience mais c’est forcément pour un mieux. D’ici quelques jours, d’importants travaux seront entrepris au niveau du Chemin des 34, à Élouges. Le chemin existant, en piètre état, sera totalement refait. "Chaque année, nous entreprenons des travaux de réfection d’un chemin. Nous avons procédé à la rénovation du sentier du rouge bonnet, du sentier de la rue de la Chaumière,… Il est désormais temps de rendre un coup de neuf au chemin des 34, qui présente d’importants nids de poule", concède Sammy Van Hoorde (Dour Demain), échevin en charge des travaux.

Les premières réflexions remontent à 2017. À l’époque, la commune apprenait qu’elle pourrait bénéficier d’une subvention destinée à soutenir la concrétisation d'aménagements en faveur des cyclistes et des piétons. Cette même année, le collège décidait de réaliser une jonction entre les deux Ravel à Elouges, au niveau du Chemin des 34, impliquant le rachat de parcelles non communales, la réfection du Chemin des 34 et son prolongement vers le Ravel L98A.

Dans la foulée, le service des travaux préconisait l’amélioration et le prolongement du Chemin agricole des 34 à Elouges, permettant ainsi une mise en réseau et une continuité des itinéraires cyclables et cyclo- piétons. Le montant est alors estimé à 379.821 euros, soit 329.821 euros pour les travaux et 50.000 euros pour les acquisitions. En 2019, un rapport technique était remis par l’auteur de projet, Hainaut Ingénierie Technique.

"Lors de l'introduction du projet, il était prévu de liaisonner les deux Ravel entre la rue du Stade et la rue de la Gare de Wihéries via le Chemin des 34, des emprises à faire au niveau des terrains situés au fond du Chemin des 34 et un escalier rejoignant le Ravel côté Gare de Wihéries", explique l’échevin. "Un subside de 100.000 € pouvait être obtenu pour ces travaux représentant un montant total estimé à 380.000 €."

Lors d'une visite du site en présence du SPW, il est cependant apparu que celui-ci n'était pas favorable à la création d'un escalier d'accès au Ravel. En cause, une pente beaucoup trop importante et aucune possibilité pour les PMR et usagers faibles d'y accéder. Dès lors, il a été préconisé de modifier le tracé initial et de liaisonner les deux Ravel via le chemin des 34, la ruelle, la rue de la Fontaine et la rue de la Gare de Wihéries.

Aujourd’hui, très concrètement, les travaux doivent permettre de renouveler le revêtement en hydrocarboné dans le chemin des 34, depuis la rue du Stade jusqu’au revêtement en pavés naturels. Dans le chemin des 34, en lieu et place du revêtement en pavés existant face aux habitations, une zone de rencontre en pavés de bétons est prévue. "On prévoit aussi l’aménagement du chemin de la ruelle descendante en pavés de béton tout en respectant les pentes longitudinales et en créant des paliers pour respecter les normes."

Enfin, notons l’aménagement d'un trottoir rue de la Fontaine, du côté de l'arrêt de bus TEC existant (le trottoir existant étant très étroit), la création d'un rétrécissement sous le pont du Ravel afin de sécuriser les cyclistes et réduire la vitesse dans cette rue et la création d’une liaison vers le Ravel dans la rue de la Gare de Wihéries par un aménagement cyclo-piéton en site propre jusqu'au Ravel de la Gare de Wihéries.

Un dossier prévoyant la liaison entre les deux RAVeL pourra être réalisé ultérieurement, lors d'un nouvel appel à projets).