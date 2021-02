Le sort s’acharne sur la cavalcade d’Elouges ! L’an dernier, les festivités avaient été victimes des intempéries. Cette année, c’est la crise sanitaire qui a eu raison d’elles. Qu’à cela ne tienne, sous l’impulsion du plan de cohésion social et en collaboration avec l’asbl Pourquoi pas toi ?, les amoureux du carnaval pourront tout de même festoyer en toute sécurité.

Des "bags cavalcade d’Elouges" sont en effet mis à la réservation pour une livraison prévue à domicile le lundi 15 février prochain. "L’opération est réservée aux personnes qui prennent traditionnellement part au carnaval d’Elouges et qui étaient déçues par cette nouvelle annulation", précise Virginie Urbain, chef de projets pour le PCS.

"En décembre dernier, lors d’une opération de Noël, nous avons pu constater combien les gens souffraient de l’isolement, de l’impact psychologique de cette crise. Nous voulions à tout prix retourner vers le citoyen, de façon un peu originale. Après réflexion, l’idée de marquer le coup à l’occasion du carnaval s’est naturellement imposée."

Les participants pourront ainsi recevoir, directement à domicile, un sac contenant les incontournables accessoires folkloriques, à savoir des confettis et des oranges sanguines, mais aussi quelques propositions d’activité, par exemple des fiches de bricolage, de cuisine ou encore des circuits pédestres pour prendre le grand air dans l’entité douroise.

La distribution se fera par ailleurs de manière très festive, puisque le camping-car customisé par le plan de cohésion sociale et sonorisé pour l’occasion sera réquisitionné. Entre 100 et 200 sacs devraient être distribués par les équipes du PCS. Les inscriptions sont ouvertes via le 065/69 10 18 ou via pcsdour.cedric@hotmail.com.