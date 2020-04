Nous avons suivi pendant plusieurs heures une équipe de motards de la police boraine dans le cadre des patrouilles Covid. Contrôles des véhicules, visites auprès des commerçants et des supermarchés, ou encore patrouille dans les rues boraine, découvrez le quotidien des policiers qui font respecter les mesures de confinement.

Depuis le début du confinement, les services d’ordre sont sollicités comme jamais, notamment pour faire respecter les mesures de confinement indispensables pour contrer la propagation du coronavirus. Comme d’autres zones locales, la police boraine a mis sur pied un dispositif spécifique pour faire respecter ces mesures, ce sont les patrouilles Covid. Et dans le Borinage, on ne lésine pas sur les moyens. En permanence pendant la journée, et donc sur deux services, 11 équipes COVID sillonnent le territoire des cinq communes. Avec le personnel de liaison, ce sont donc 48 personnes qui sont mobilisées, tous les jours, pour faire respecter les mesures dictées par le Conseil National de Sécurité.

Pour faire part de leur quotidien, mais également pour refroidir les éventuelles ardeurs des quelque citoyens qui ne comprennent pas l’importance des mesures, nous avons suivi l’une de ces patrouilles pendant quelques heures, dirigée par l’emblématique inspecteur Bertrand Caroy, responsable du service de circulation routière de la police boraine, accompagné par ses deux collègues, les inspecteurs Cornut et Becker. La circulation étant logiquement moins dense, ce service est partiellement affecté pour les patrouilles Covid. Tout en poursuivant ses missions habituelles, le respect du code de la route, puisque malgré le confinement, les infractions restent malheureusement nombreuses.

© AVPRESS



Les trois policiers chevronnés se déplacent à moto, notamment pour faciliter les déplacements et la mise en place des contrôles mobiles, mais aussi pour simplifier les contacts. Il est 10h47 ce mardi 14 avril, et nous arrivons au point de rendez-vous pour rejoindre l’équipe de motards. Après des salutations à distance, nous embarquons dans notre véhicule pour débuter le reportage. Ronald Dersin, notre photographe/cameraman, prend place à l’arrière du véhicule pour maintenir une distance raisonnable, principe de précaution oblige.

Force est de constater qu’au lendemain du week-end pascal, malgré des températures somme toute assez fraîches, les autorités n’avaient pas exagéré… beaucoup de personnes circulent effectivement sur les routes. Première halte dans un supermarché situé à la rue Defuisseaux à Tertre. La motivation de policiers : s’assurer que les mesures soient respectées par l’enseigne, entamer un dialogue avec le personnel pour s’assurer que tout se déroule bien avec la clientèle, et surtout, assurer une présence policière.

© AVPRESS



L’inspecteur Caroy rentre dans le magasin pour prendre contact avec le responsable, tandis que ses deux collègues scrutent le parking et la fille d’attente. Un premier dialogue s’installe avec un citoyen, rassuré de voir la police. Une quinzaine de minutes plus tard, après une présence remarquée, nous reprenons la route. Cependant, les policiers sont heurtés par un constat navrant : les caddies sont à peine remplis. “Tout le monde ne comprend pas les mesures. Ils viennent faire leur courses tous les jours, plutôt que de faire des provisions pour la semaine”, s’insurge l’un des inspecteurs.

Un contrôle mobile malheureusement positif… Le septuagénaire circulait pour faire tourner sa voiture

Direction Colfontaine pour un contrôle mobile, sur un axe secondaire, l’avenue Biesman. Les trois motos se rangent le long de la voie publique, le contrôle débute. Avec cette même question qui revient à chaque véhicule qui surgit dans le dispositif : “Bonjour. Puis-je connaître la raison de votre déplacement?” Et force est de constater que la plupart des automobilistes ne sont pas vraiment à l’aise, comme s’ils prenaient l’excuse des courses pour sortir. Parmi les véhicules contrôlés, un bus, dont le chauffeur est ravi du contrôle. “Nous transportons des personnes qui ne comprennent pas l’importance des mesures, et qui prennent le bus pour faire un tour. C’est navrant, énervant, et risqué, puisque ces personnes ne semblent pas vraiment accorder de l’importance à ce que nous vivons.”

© AVPRESS



Les voitures défilent, jusqu’à ce qu’un homme, la septantaine, qui vient de se faire contrôler tente le tout pour le tout… “Je suis sorti pour faire rouler ma voiture, pour la batterie…” Evidemment, ça ne passe pas, puisqu’il ne s’agit pas d’un déplacement essentiel. “Je pense qu’on le répète depuis longtemps que c’est interdit , et que l’on est à la phase répressive”, lui répond l’inspecteur Caroy. “On ne peut pas tolérer ça ! Il y a trop de choses ! On l’entend tous les jours à la télévision. Nous avons besoin de l’aide du citoyen. Sans vous, nous n’y arriverons pas. En plus, faites attention ! Ca n’arrive pas qu’aux autres, monsieur !” Période de répression oblige, puisque la prévention n'a pas fonctionné, le septuagénaire sera verbalisé. Et la note s'annonce douloureuse... L'automobiliste sera contraint de payer les 250€ prévus dans pareille situation. A défaut, il sera convoqué par la Justice pour s'expliquer.

© AVPRESS



Le reste de la journée sera marquée par l’installation d’autres dispositifs mobiles, notamment sur les communes de Quaregnon et de Frameries, au cours desquels plusieurs centaines d'usagers de la route auront été contrôlés, et par la force des choses, sensibilisés au maintien du respect des mesures de confinement.

D’autres commerces sensibilisés

© AVPRESS



Outre les contrôles mobiles, l’équipe des trois policiers s’est également attelée à visiter des commerces de proximité, comme des boulangeries et boucheries, lesquels affichent des records de vente depuis le début du confinement. A Frameries, la boulangerie Thirion est habituée par les visites des policiers. “C’est tout à fait logique et ça nous rassure”, confie la gérante de la boulangerie. “Nous avons des clients qui ne comprennent pas toujours que ce n’est qu’une personne à la fois dans le magasin. Certains sortent, frustrés, et partent ailleurs. Mais fort heureusement, une majorité, disons 90% de notre clientèle, comprend que c’est pour leur bien.”

Et la gérante de la boulangerie d’adopter un regard critique sur certains comportements désolants. “J’estime que cette présence policière est très importante. Nous le voyons bien, il y a énormément de gens sur les routes. Alors, oui, il faut effectivement aller faire ses courses. Mais soyons honnêtes, certaines personnes vont faire leurs emplettes plusieurs fois par jour.”

Une phase de répression dans un contexte déjà compliqué

Il ne faut pas le nier : derrière chaque uniforme se cache un homme ou une femme. Et le contexte actuel ne facilite pas, usons d’euphémisme, leur tâche. ”C’est effectivement plus compliqué”, confie le premier inspecteur Tanguy Cornut. “Que ce soit le contact avec la population, qui est différent. Il y a d'ailleurs deux types de comportement, ceux qui comprennent la situation, pratiquent et assimilent les demandes du fédéral. Et ceux qui, hélas, ne comprennent pas et ne veulent rien entendre. Avec eux, forcément, nous devons les sanctionner et verbaliser.”

Outre les contacts avec la population, œuvrer pour la sécurité publique dans pareil contexte apporte son lot de difficultés, mais aussi de frustrations. “Mais aussi avec les collègues, même si nous travaillons, nous devons appliquer au maximum la distanciation sociale. Nous devons dès lors travailler différemment.”

Beaucoup de monde sur les routes...

© AVPRESS



Sur quelques heures de reportage, plusieurs centaines d’usagers auront été contrôlés et sensibilisés au maintien du respect des mesures de confinement. Mais le constat est malheureusement limpide, elles ne sont pas encore pleinement respectées. “On constate que tous les jours, des personnes ne respectent pas”, déplore l’inspecteur Caroy. “C’est dommage ! Depuis le temps que l’on en parle, certaines personnes veulent encore sortir de leur domicile et ne sortent pas pour quelque chose de nécessaire. Elles ne vont pas au magasin, ni à la pharmacie, mais sortent simplement pour se balader. Et cela, on ne peut pas le tolérer. Au niveau des services de police, ce sont de nombreuses heures sur la route. Et nous aussi, nous prenons des risques. Et quand on voit que certaines personnes ne prennent pas conscience de ce qu’il se passe, c’est quand même dommage”.

Le message, répété et martelé encore ce mercredi par les autorités fédérales, est pourtant clair. “Restez à la maison !” Et à défaut, il faudra casser la tirelire !