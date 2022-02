Le dénouement est proche ! D’ici deux ans – si tout va bien – la commune de Quévy bénéficiera enfin d’un recyparc digne de ce nom. La majorité PS-MR vient en effet d’acheter un terrain suffisamment vaste et idéalement situé pour accueillir les installations, qui seront gérées par l’intercommunale Hygea. Ledit terrain appartenait jusqu’ici au CPAS de Mons mais est situé sur le territoire de la petite commune rurale, le long de la route Mons-Maubeuge.

"C’est une vraie bonne nouvelle", souffle Florence Lecompte (PS), bourgmestre. "Nous cherchions un terrain depuis 15 ans environ. Mais jusqu’ici, aucun ne convenait. Il y a six ans, nous avions donc pris la décision d’aménager un parc provisoire à côté de la régie technique, à Quévy-le-Petit. Il n’est pas facile d’accès et n’est pas conforme mais il a le mérite d’exister pour soulager quelque peu les habitants."

Un terrain avait été repéré du côté de Genly mais ce dernier était situé à deux pas du parc à conteneurs de Frameries. "Cela n’avait pas de sens d’en envisager un nouveau là puisque les citoyens peuvent se rendre dans n’importe quel recyparc de la zone couverte par Hygea." C’est donc finalement à Quévy-le-Grand que les projets se concrétiseront. "C’est vraiment le terrain idéal car il est bien situé, proche d’une voirie régionale, et facilement accessible."

D’une superficie d’un hectare, il supportera aisément la construction d’un recyparc nouvelle génération et comprendra de ce fait un sens de circulation, une entrée et une sortie distincte. "Nous avions pris contact avec Marie Meunier, la présidente du CPAS de Mons, et elle s’était montrée attentive à notre demande. Jusqu’ici, le terrain était cultivé par un agriculteur mais il a accepté la proposition du CPAS de lui remettre à disposition un autre terrain, également d’un hectare."

Les négociations ont donc abouti et la commune a déboursé 40 000 euros pour se rendre propriétaire du terrain. "Un changement d’affectation au plan de secteur sera nécessaire puisqu’il s’agit d’un terrain agricole. C’est probablement ce qui prendra le plus de temps dans les démarches. Il faudra ensuite introduire la demande de permis et lancer les travaux. Nous estimons que cela prendra au moins deux ans."

Le nouveau recyparc sera géré par l’intercommunale Hygea, qui sera chargée d’introduire la demande de subsides auprès de la Région wallonne, et pourrait donc être accessible dès 2024.