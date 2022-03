Les automobilistes devront s’armer de patience ces prochains mois s’ils circulent aux abords de l’école communale d’Herchies. D’importants travaux viennent en effet d’y débuter. Étalés jusqu’au mois de juillet prochain, ils doivent permettre l’aménagement de trottoirs entre les numéros 213 et 247 et nécessitent quelques dispositions de circulation. Ainsi, le tronçon concerné est mis en sens unique dans le sens Erbisoeul-Herchies et la vitesse y est limitée à 30 kilomètres/heure.

Une déviation a été mise en place via les rues Fort Mahon, Petite et Champ de la Garde. La deuxième phase du chantier sera quant à elle lancée une fois les trottoirs terminés et consistera en la construction d’un giratoire au niveau du carrefour formé par la rue d’Erbisoeul et la rue de Baudour. "Un giratoire provisoire existe déjà depuis quelques années, nous allons enfin pouvoir le remplacer par quelque chose de plus définitif", explique Jacqueline Galant (LB), bourgmestre de Jurbise.



"Il s’agit en réalité d’une route régionale mais face à l’inaction de la Région, nous avons décidé de financer les travaux sur fonds propres. Il nous a fallu pratiquement un an pour obtenir la signature d’une convention de mise à disposition de la voirie, le temps des travaux. Le marché a été validé par le conseil communal et a été lancé. Nous espérons pouvoir construire ce giratoire dans la foulée de la fin de la première phase, avant la rentrée de septembre 2023."

Si la commune a décidé de prendre les choses en main, c’est que les lieux sont particulièrement fréquentés et que la sécurité des petites têtes blondes – et de leurs parents – n’était pas optimale. "Nous ne savons pas vraiment pourquoi la Région wallonne n’a pas souhaité réagir, mais il y a des choses que l’on ne cherche plus à comprendre. Depuis près de 20 ans, nous réclamons la sécurisation de la route d’Ath sans que cela ne bouge…", rappelle la bourgmestre, visiblement las.

Au total, ce sont 200 000 euros qui seront injectés dans l’aménagement des trottoirs et 300 000 euros qui ont été prévus pour la construction du giratoire.