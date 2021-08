Si les assouplissements se sont succédé ces derniers mois et que le contexte sanitaire se veut a priori plus favorable, la crise n’est pas pour autant derrière nous, et elle laissera probablement des traces indélébiles. Notamment dans les hôpitaux, où les gestes barrières ont été et resteront renforcés. Avec le soutien de la Fondation roi Baudouin, le centre hospitalier EpiCURA a pour l’occasion développer un jeu de combat contre la covid-19.

Cet escape game, taillé pour le personnel des maisons de repos et de soins, doit permettre une meilleure intégration des gestes barrières à observer au quotidien. "Cela fait 35 ans que je travaille dans le secteur hospitalier", explique Dominique Gainvorste, responsable du département infirmier du centre hospitalier EpiCURA, qui compte plus de 800 lits répartis sur trois sites hennuyers. "Les campagnes fédérales d’hygiène des mains se succèdent depuis des années. Et pourtant, elles n’empêchent pas les infections manuportées au sein des établissements de soins."