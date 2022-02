C’est une innovation bienvenue au sein du pôle gériatrique du groupe hospitalier EpiCURA. Afin d’optimiser la prise en charge et la sécurité des patients gériatriques, ce dernier vient d’équiper ses six unités d’hospitalisation de détecteurs de chute. Produits par la firme belge MintT, ces équipements alertent instantanément l’équipe soignante lorsqu’un patient tombe dans sa chambre.

"D’ici la fin du mois de mars, ce ne sont pas moins de 141 capteurs qui seront installés dans les chambres des six unités d’hospitalisation gériatriques d’EpiCURA, situées sur les sites de Baudour et d’Ath", explique-t-on du côté de l’hôpital. Concrètement, le dispositif anti-chutes sélectionné par EpiCURA à la suite d’une étude comparative détecte qu’un patient est tombé au moyen d’un capteur 3D et d’une intelligence artificielle qui analysent les mouvements dans la chambre.

Lorsqu’une chute est détectée par le système, l’équipe soignante est immédiatement alertée via les téléphones du service, qui indiquent à la personne qui décroche le numéro de chambre du patient concerné. "Le dispositif préserve évidemment la vie privée du patient en travaillant sur les formes et les volumes." Pour le personnel mais aussi bien sûr pour le patient, il s’agit d’une aide précieuse.

"Le patient qui se retrouve au sol pourra très rapidement être pris en charge par l’équipe soignante et la durée de son inconfort sera ainsi minimisée. Les données du capteur permettent également à l’équipe d’analyser l’incident a posteriori afin d’en comprendre la cause : objet, malaise,… et ainsi trouver le moyen d’éviter que cela ne se reproduise."

La technologie développée par MintT permet ainsi de renforcer la qualité de la prise en charge gériatrique d’EpiCURA, qui développe son offre sur les sites d’Ath et de Baudour. Ce dernier, véritable "gérontopôle", regroupe 4 unités spécialisées et en accueillera bientôt une cinquième, chacune dédiée à une spécificité. Le site abrite également CEPAGE depuis mai 2021, un centre d'évaluation et de diagnostic des pathologies des personnes âgées inédit en Belgique.