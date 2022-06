L'hôpital va s'agrandir de 11.000 m2 d'ici 2024. Elio Di Rupo et Jean-Claude Debiève ont posé la première pierre.

La construction est symboliquement lancée. Ce mardi après-midi, le ministre président wallon Elio Di Rupo et le bourgmestre de Boussu, Jean-Claude Debiève, ont symboliquement posé la première pierre d'un chantier d'envergure, celui de l'extension de l'hôpital Epicura à Hornu.

Avec un investissement de 30 millions d'euros, quatre étages et un sous-sol vont être aménagés pour agrandir le site. Cette extension, représentant une surface de 11.000 m2 au sol - soit un tiers de l'hôpital, communiquera avec le bâtiment actuel. Elle comprendra notamment une nouvelle unité de soins intensifs de 18 lits, une unité de dialyse, un hôpital de jour chirurgical, une extension du quartier opératoire existant et deux unités de soins chirurgicales comprenant chacune 30 lits dont la moitié sera répartie dans des chambres privatives.

Pour le directeur général d'Epicura, c'est l'hôpital de demain qui se profile à l'horizon. Ce projet d'extension a d'ailleurs été revu durant la pandémie pour apporter des modifications en matière de ventilation et d'isolement. Sait-on jamais… Personne ne souhaite une nouvelle vague de covid ou l'apparition d'un nouveau virus dévastateur évidemment. Mais les experts ont assez tiré la sonnette d'alarme: notre mode de vie, peu conciliable pour l'heure avec le respect de mère Nature, aurait tendance à favoriser l'émergence de nouvelles maladies.

Le groupe Epicura se pare donc à toute éventualité avec cette nouvelle extension. "Et ce n'est pas qu'une nouvelle infrastructure faite de briques", souligne François Burhin, directeur général d'Epicura. "Cette extension est aussi une manière de concevoir l'hôpital de demain et comment seront accueillis les patients à l'avenir, car la société évolue et le monde de la santé doit s'y adapter."

Cet agrandissement de l'hôpital d'Hornu s'inscrit dans le cadre du plan Crescendo, un plan d'investissements de quelque 162 millions d'euros répartis sur les trois sites d'Epicura entre 2019 et 2024. Ce plan a déjà permis de rénover le service des urgences à Hornu et de centraliser sur ce site le pôle oncologique, d'aménager un nouveau parking à Ath ou encore de créer une nouvelle polyclinique à Beloeil.

L'extension d'Hornu devra ouvrir ses portes en 2024. "L'accès aux soins de santé est un atout indispensable. Ce projet témoigne de la vitalité du Borinage en général et de Boussu en particulier", souligne Elio Di Rupo. Le bourgmestre de Boussu est également très heureux de voir l'hôpital s'agrandir sur sa commune. "Le Borinage est souvent décrié, mais nous voyons à travers des projets comme celui-ci que notre région s'élève petit à petit. D'ailleurs, les promoteurs qui n'y intéressaient pas ont changé d'avis. Ca bouge de plus en plus", conclut Jean-Claude Debiève.