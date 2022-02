Si la majorité des grossesses évoluent sans encombre ni complication, certaines méritent un suivi plus régulier et plus personnalisé afin de rassurer les futures mamans. Afin de les accompagner au mieux dans cette belle aventure, le groupe hospitalier EpiCURA a lancé, en janvier dernier, un projet-pilote de monitoring à domicile des grossesses considérées comme à risque. Né d’une collaboration entre la société Masana et Ethias, ce dernier profite déjà à neuf futures mamans.

L’objectif reste cependant d’étendre le projet à 15 patientes sur le site d’Hornu et à 15 patientes sur le site d’Ath, où le projet ne sera que très bientôt lancé. "Nous avons profité d’une expérience de télé-monitoring de patients covid et nous avons souhaité prolonger l’expérience sous d’autres aspects", explique le docteur Wissam Bou Sleiman, directeur médical adjoint et coordinateur du projet.

"Nous sommes particulièrement orientés vers l’innovation et l’implication des patients dans leur prise en charge et leur itinéraire de soins. Après deux ans de crise covid, nous souhaitions quelque chose de plus positif. C’est ainsi qu’est née l’idée de travailler avec des femmes enceintes, qui présentent des grossesses à risque, soit parce qu’elles sont menées au-delà d’un certain âge, soit parce que la patiente présente des risques d’hypertension, de diabète, d’éclampsie ou de prééclampsie."

La proposition est formulée par le gynécologue en charge du suivi de grossesse. Si elles l’acceptent, les patients reçoivent un kit contenant un tensiomètre et une balance connectée. Une fois relevés, les paramètres sont enregistrés dans une application et peuvent être consultés directement par le médecin. En cas de paramètres "inquiétants", une alarme est déclenchée et la patiente est invitée à prendre contact avec son médecin.

"Le projet doit permettre d’éviter les allers-venues de la patiente en milieu hospitalier, de lui proposer un monitoring rapproché et de collecter des données permettant davantage de prévention des risques", poursuit le docteur Wissam Bou Sleiman. "Le monitoring à domicile ne remplace aucune visite auprès du médecin mais c’est un plus destiné à rassurer les patientes, qui disposent ainsi d’informations fiables afin de vivre plus sereinement leur dernier trimestre."

Amandine Hourez vient d’entamer la dernière ligne droite de sa première grossesse et pour elle, il s’agit indéniablement d’un avantage. "Ma gynécologue m’a proposé de participer au projet lors de ma dernière visite, en janvier, parce que ma tension était élevée lors de certains rendez-vous", explique la future maman. "Pouvoir suivre tout cela de plus près, chez moi et donc dans un cadre familier, est rassurant."

Le projet sera mené sur un minimum de six mois, après quoi il sera évalué. L’objectif, à terme, reste de pouvoir le proposer de manière plus régulière aux patientes présentant une grossesse à risque ou dont le stress trop important pourrait devenir un facteur de risque.