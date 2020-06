Les consultations et activités opératoires sont progressivement reprogrammées.

Avec le lancement de la troisième phase de déconfinement, la vie reprend peu à peu son cours. Dans les hôpitaux aussi. Depuis quelques semaines déjà, les directions élaborent leur plan pour permettre un retour progressif à la normal, avec une reprise quasi-totale des activités hospitalières. Au sein du groupe EpiCURA, les consultations s’enchaînent à nouveau, même si elles restent de l’ordre de 65 %.

"C’est tout de même 30 % de plus que la semaine dernière, preuve que les patients reprennent confiance et ont moins de crainte de se présenter à l’hôpital", souligne François Burhin, directeur général du groupe. Au niveau des admissions, on tourne plutôt autour des 50 %. Tout est pourtant fait pour que le patient, tout comme le personnel, se sente en sécurité malgré une visite ou un séjour en milieu hospitaliser.

"Déconfiner est plus difficile que de tout fermer. Cela ne se fait pas en un claquement de doigt, nous évoluons par étapes, de semaine en semaine. À ce stade, les consultations sont rouvertes, les activités opératoires à nouveau possibles et les unités de soins et d’hébergement à nouveau accessibles." Le tout selon de strictes conditions de sécurité afin de limiter au maximum les risques.

Un patient qui serait ainsi contraint de subir une intervention sera systématiquement dépisté avant son admission. En cas de suspicion de cas covid-19, ce dernier sera basculé vers un circuit de soins dédié. "Il n’est évidemment pas question de mettre des patients sains en contact avec des patients confirmés positifs ou suspicieux. Tout a été réorganisé pour que cela n’arrive pas", insiste le directeur général.

À noter qu’aujourd’hui, très peu de cas sont confirmés. "Nous voulions être le plus autonomes possibles pour tester et récupérer les résultats le plus rapidement possible. Nous avons donc travaillé à développer cela en interne et nous constatons que très peu de cas s’avèrent être positifs." À ce jour, au sein des trois implantations EpiCURA (Hornu, Baudour, Ath), seuls neuf patients sont toujours hospitalisés en unité covid. Un seul, non-guéri, se trouve toujours aux soins intensifs.

Les unités covid sont donc progressivement fermées même si l’hôpital se doit de garder une capacité réflexe en cas de rebond de l’épidémie. Le retour à la normale est donc proche mais pas encore permis aujourd’hui.

© EpiCURA



Des consultations à reprogrammer

Les patients qui se rendraient à l’hôpital pour une consultation devront évidemment respecter certaines règles (hygiène des mains, port obligatoire du masque, arriver maximum dix minutes à l’avance, se présenter seul à la consultation,…). Ils auront par ailleurs dû obtenir une confirmation de leur rendez-vous.

Trois scénarios sont possibles :

Certains rendez-vous sont encore annulés. Une nécessité pour permettre d’espacer les consultations puisqu’entre chaque rendez-vous, les locaux doivent être désinfectés. Un SMS, un appel ou un courrier seront transmis aux patients.

Le rendez-vous est maintenu : le patient est prévenu via SMS, appel ou courrier. Le jour et l’heure du rendez-vous peuvent avoir été modifiés. La vigilance est donc de mise pour se présenter à la consultation au bon moment.

Le rendez-vous était annulé et a été reprogrammé : certains patients n’ont plus l’utilité de leur rendez-vous ou se souhaitent pas s’y rendre. Des places sont dès lors libérées. Des patients dont le rendez-vous avait été annulé sont remis à l’agenda et sont invités à se présenter à l’hôpital.

Dans tous les cas, il est demandé aux patients de prendre le temps d’annuler un rendez-vous auquel ils ne se présenteraient pas afin de laisser la possibilité à chacun d’en disposer le plus rapidement possible. Des équipes sont spécialement mobilisées pour prendre ce genre d’appels, le menu téléphonique ayant été modifié en conséquence.

À ce jour, le call center EpiCURA traite quelque 2500 appels quotidiens. Le temps d’attente estimé se situe entre deux et trois minutes. Environ 20 % des patients raccrochent entre-temps.