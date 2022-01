Lionel et Charles Fourneau ne sont pas seulement unis par les liens par du sang. Les deux frères partagent aussi une passion commune, qu’ils entendent bien faire découvrir aux amateurs de boissons houblonnées. La brasserie Racinées Carrées, installée à la rue Basse dans une ancienne ferme du village d’Erbisoeul, vient en effet d’ouvrir officiellement ses portes. Les deux premiers brassins sont presque prêts, les premières bières de la gamme seront à déguster dans le courant du mois de mars.

Le décompte est donc lancé. "Nous avons toujours apprécié les bières artisanales et nous avions l’envie de nous lancer", explique Lionel Fourneau. "J’avais l’idée de créer la société, mon frère est quant à lui maitre-brasseur. La micro-brasserie s’est finalement développée, petit à petit, chez moi. C’était il y a 12 ans, on peut donc dire que nous avons pris le temps. Certains se lancent plus rapidement bien sûr, en un an ou deux. Mais nous avons nos familles, nos emplois,…"