Il espère sensibiliser les usagers et les pousser à n'emprunter les bus qu'en cas d'extrême nécessité.

Le personnel médical et les employés de commerces alimentaires ne sont pas les seuls à rester mobilisés en cette période délicate. Éric Mariage, surnommé Mike, est chauffeur de bus pour les TEC. Son sens de l’humour aiguisé et son franc parlé lui ont permis de faire le buzz sur les réseaux sociaux : à travers quelques vidéos expliquant son quotidien, il adresse, en patois, un message aux usagers qui n’ont visiblement pas encore pris conscience de l’ampleur de la situation.

"J’aime faire rire les autres, c’est quelque chose de très important pour moi", explique le Quaregnonnais. "Tout le monde me disait de faire des vidéos. Je me suis donc lancé mais je n’aurais vraiment jamais pensé faire le buzz ! J’ai regardé la vidéo plusieurs fois et je me fais rire moi-même. Vous pensez que c’est grave ? (rires) Plus sérieusement, dans mon message, il y a énormément de vérité. S’il permet la prise de conscience de quelques personnes, j’ai tout gagné"

Dans une vidéo d’un peu plus de cinq minutes, le conducteur rappelle que les bus sont aujourd’hui réservés aux personnes qui vont travailler ou faire leurs courses. "Ça fait trois jours que je prends le même bonhomme à 5 heures. Une soixantaine d’années, son bonnet, son sac à dos et son chien. Je n’ai pas pu m’empêcher de demander où il allait comme ça tous les jours. Il m’a répondu qu’il allait sur la place de Cuesmes et qu’il promenait son chien en retournant chez lui."

Un comportement inapproprié qui met Éric Mariage en colère. "Ils mettent tout le monde en danger en se comportant de la sorte. Le bus ne peut pas être utilisé pour aller se promener. Le nombre de personnes dans le bus étant limité, ils prennent la place d’autres citoyens qui utilisent les transports en commun à bon escient en cette période. Malheureusement, je ne peux pas les obliger à descendre. Il faut donc qu’ils comprennent d’eux-mêmes."

Aujourd’hui, l’humoriste amateur n’est pas serein. "J’ai appris qu’un collègue du dépôt d’Eugies, où je travaille, a été testé positif. J’ai travaillé à ses côtés toute la semaine dernière. Je prends mon service en ayant la boule au ventre, on ne va pas s’en cacher. On ne sait pas qui monte dans nos bus, ni pourquoi. Je n’ai aucune envie de chopper cette saloperie parce que quelques-uns ont décidé d’aller se promener en utilisant le bus."

Visiblement, le message de sensibilisation n’a pas laissé les TEC indifférents : la société a décidé d’utiliser la vidéo d’Éric dans le cadre d’une campagne de sensibilisation. En espérant que l’humour suffise à toucher les derniers inconscients.