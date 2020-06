Dans le restaurant doublement étoilé Chez d’Eugénie à Emilie de Baudour, le service à emporter mis en place durant le confinement continue malgré la réouverture de l’Horeca. "Nous avons repris l’activité, pour l’instant ça se passe bien. C’est bien reparti du côté des particuliers, moins du côté business", explique le chef Eric Fernez. "Mais il faudra encore du temps avant de retrouver une vitesse de croisière. Si nous y arrivons d’ici la fin de l’année, nous serons contents. En attendant, nous maintenons le service take-away que nous avons mis en place durant le confinement. Et ça continue à bien fonctionner. On sent qu’il y a encore des gens qui ont peur d’aller au restaurant. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce ne sont pas forcément les plus âgés."

(...)